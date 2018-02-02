Il Teatro della Girandola apre le iscrizioni a due laboratori distinti rivolti a bambini e ragazzi. Laboratorio “MusiCircus” rivolto a due gruppi distinti di bambini: 6/7 anni dalle ore 15:30 alle ore 17:00 e 8/10 anni dalle ore 17:00 alle ore 18:30 tutti i mercoledì, saranno avviati giorno 7 febbraio con un appuntamento di prova per gli interessati e terminerà nel mese di giugno.

Posti, costi e saggio finale di MusiCircus

Aperto a massimo 10 partecipanti per gruppo. (il laboratorio verrà avviato con un minimo di 5 allievi per gruppo). Il costo 30 € mensili a partecipante. Al termine del percorso verrà realizzata una esibizione in occasione della 5° edizione del Festival Internazionale Calabria Buskers. Il laboratorio condotto da Giuseppe Federico e tratterà le seguenti attività. Seguendo le linee guida dell’Orff- Schulwerk, il laboratorio vuole offrire un approccio immediato e pratico al fare musica. Il punto di forza di questa alfabetizzazione musicale è il gioco e attraverso il gioco la conoscenza e l’uso del proprio corpo e degli oggetti sonori, così come l’apprendimento di regole.

Nella selezione dei contenuti, così come nella impostazione della metodologia, questa filosofia di intervento è flessibile, in grado di diversificarsi a seconda dell’età di riferimento e dello stadio evolutivo musicale dei singoli nel gruppo. Sfondo integratore di tutte le attività sarà il circo. Obiettivo del laboratorio è quello di avvicinare i partecipanti sia alla musica che al mondo del circo e delle sue arti, per arrivare ad una esibizione finale che integra e fonde le discipline.

Le attività del circo: giocoleria, clownerie e acrobatica

Saranno selezionate una serie di attività che permetteranno ai partecipanti di prendere confidenza con il ritmo, il suono e la musica, attraverso il corpo, i suoni vocalici, danze popolari e attività motorie inventate, elementi di body percussion e utilizzo di strumenti musicali. Oltre alle abilità musicali (e non solo) proprie dell’Orff-Schulwerk, dunque, si daranno delle competenze trasversali inerenti il mondo del circo, quindi teatro e clownerie, uso di burattini e maschere, giocoleria, acrobatica.

Tutte queste competenze circensi saranno inserite in dei brani che uniranno gli attrezzi e strumenti del circo agli strumenti veri e propri. La giocoleria perfeziona la coordinazione e la precisione del movimento; il clown permette di liberare la comicità e la creatività; il teatro domanda concentrazione e chiarezza di linguaggio; l’acrobatica rinforza e fa vincere le paure, aumenta la fiducia in se stessi, lo spirito di collaborazione, la coordinazione e l’equilibrio; la musica migliora l’intelligenza verbale e le funzioni educative, sviluppa le aree del cervello inerenti al linguaggio e al ragionamento, sviluppa la creatività, accresce l’empatia e stimola la scoperta e il rispetto dell’altro, migliora la disciplina e la capacità di lavorare in squadra, fornisce un mezzo di aiuto auto-espressivo, migliorando la propria autostima.

Il laboratorio di teatro per ragazzi dai 14 ai 16 anni

Laboratorio “Il tempo, il corpo, la parola” rivolto ad allievi dai 14 ai 16 che siano profondamente interessati all’acquisizione delle tecniche teatrali di base e dell’improvvisazione teatrale. E’ consentito un massimo di 3 assenze durante l’intero percorso. Si svolgerà tutti i lunedì dalle 18:00 alle 21:00. Unico giorno di prova lunedì 5 febbraio 2018. Durata febbraio – maggio per un totale di 16 incontri più uno di prova. Aperto a massimo 15 partecipanti. Il laboratorio verrà avviato con un minimo di 8 allievi.

Costo 45€ mensili a partecipante. Il laboratorio condotto da Renata Falcone ha l’obiettivo di far conoscere le tecniche teatrali di base e di applicarle alle diverse individualità e specificità. Utilizzeremo giochi teatrali che favoriranno l’incontro con l’altro e la conoscenza dell’altro e dell’io in relazione. Stimoleremo i processi creativi, la nascita d’intuizioni personali e l’elaborazione collettiva. Lavoreremo sulla capacità di ascolto e di concentrazione. Partiremo dal corpo e dal suo movimento fisico e vocale, e attraverso l’improvvisazione sperimenteremo nuovi modi di essere e di sentire e di esprimere. Si presenterà una breve performance finale a dimostrazione del lavoro svolto.

Dove si svolgono i laboratori e come informarsi

Entrambi i laboratori si terranno presso il Teatro della Girandola sito in via D. Muratori 2/C Reggio Calabria. Per informazioni scrivere a info@pagliacciclandestini o chiamare il numero 3927496676.