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Tennis Europe Junior Masters 2015: in semifinale gli italiani Forti e Zeppieri

Entrambi gli azzurri in gara superano il turno: Zeppieri in rimonta nell'under 14, Forti in scioltezza nell'under 16. Fuori a sorpresa la numero uno del tabellone femminile

10 Ottobre 2015 - 07:15 | di Vincenzo Comi

Il campo centrale gremito di gente al Tennis Europe Junior Masters di Reggio Calabria

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Italiani grandi protagonisti nella giornata inaugurale del Tennis Europe Junior Masters. Entrambi gli azzurri in gara hanno passato il turno: Giulio Zeppieri nell’under 14 ha prevalso in rimonta sul bielorusso Zgirovsky, testa di serie n° 4, mentre Francesco Forti, n° 2 del seeding nella categoria under 16, ha regolato in scioltezza il polacco Dudek. Se la vedranno in semifinale domani rispettivamente contro il rumeno Jianu e il tedesco Strombachs.

Le sorprese del tabellone femminile

A sorpresa fuori la russa Pachkaleva, testa di serie n° 1 del tabellone femminile under 14, sconfitta dalla rumena Corneanu. Avanti invece senza alcuna sofferenza il russo Skatov e il bulgaro Sheyngezykht, favoritissimi nei due tabelloni maschili.

Questo i risultati di giornata nel dettaglio:

Under 14 maschile: Skatov (Rus) b. Makk (Ung) 6/1 6/3, Ajdukovic (Cro) b. Alvarez Varona (Spa) 6/4 6/4, Zeppieri (Ita) b. Zgirovsky (Bie) 2/6 6/3 6/3, Jianu (Rom) b. Draper (Gbr) 6/3 6/2.

Under 14 femminile: Corneanu (Rom) b. Pachkaleva (Rus) 7/5 1/6 6/4, Pellicano (Mal) b. Rachimova (Rus) 4/6 6/1 6/4, Kostyuk (Ucr) b. Manu (Rom) 6/4 6/2, Stamat (Mol) b. Makarova (Rus) 6/2 2/6 6/4.

Under 16 maschile: Sheyngezikht (Bul) b. Niculescu (Rom) 6/2 6/2, Miladinovic (Ser) b. Marozsan (Ung) 6/1 7/5, Strombachs (Ger) b. Liaonenka (Bie) 6/4 7/6 (4), Forti (Ita) b. Dudek (Pol) 6/4 6/3.

Under 16 femminile: Lukyanova (Rus) b. Sokovic (Ser) 6/7 (5) 6/3 6/0 , Dema (Ucr) b. Tikhonova (Rus) 6/3 6/1,Frayman (Rus) b. Lyven (Ucr) 6/0 7/5, Bassols Ribera (Spa) b. Petrenko (Ucr) 6/0 6/3

Le semifinali di domani

Le semifinali sono in programma domani mattina a partire dalla 9.30. Nel pomeriggio il palinsesto prevede gli incontri fra i perdenti dei quarti di finale per la definizione delle posizioni dal quinto all’ottavo posto.

Tennis Europe Junior Masters a Reggio Calabria, immagine 1 della giornata di gare

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Tennis Europe Junior Masters a Reggio Calabria, immagine 2 della giornata di gare

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Tennis Europe Junior Masters a Reggio Calabria, immagine 3 della giornata di gare

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