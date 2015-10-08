Tennis Europe Junior Masters: accolte le rappresentative internazionali e sorteggiati i tabelloni. Al via i quarti di finale

Si inizia a fare sul serio sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Rocco Polimeni. A partire dalle 9.30 di domani, 32 “baby” tennisti, in rappresentanza di 15 paesi incroceranno le racchette con l’obiettivo di laurearsi campioni del Tennis Europe Junior Masters nelle categorie under 14 e under 16 maschile e femminile.

Gli allenamenti e la cerimonia di accoglienza

In mattinata gli atleti hanno svolto le prime sessioni di allenamento, prendendo confidenza con la superficie di gioco in terra rossa, mentre nel tardo pomeriggio sono stati protagonisti, accompagnati dai rispettivi staff tecnici, di una sobria cerimonia di accoglienza impeccabilmente organizzata dal Circolo ospitante. In precedenza, alla presenza dei capitani e del giudice arbitro Riccardo De Biasi, si era svolto il sorteggio dei tabelloni. Tabelloni di altissimo livello, con i numeri uno del ranking under 14 presenti all’appuntamento reggino. I russi faranno la parte del leone con ben 7 tennisti in totale. In gara anche 2 italiani: Giulio Zeppieri, n° 22 del ranking under 14 e Francesco Forti, n° 7 del ranking under 16.

All’ultimo momento, nella categoria under 14 femminile, ha dato forfait l’ucraina Laguza, sostituita in tabellone dalla connazionale Kostyuk.

Il programma dei quarti di finale

Questo il programma completo di domani 9 ottobre (quarti di finale):

Under 14 maschile: Skatov (Rus)-Makk (Ung), Ajdukovic (Cro)-Alvarez Varona (Spa), Zgirovsky (Bie)-Zeppieri (Ita), Jianu (Rom)-Draper (Gbr);

Under 14 femminile: Pachkaleva (Rus)-Corneanu (Rom), Pellicano (Mal)-Rachimova (Rus), Kostyuk (Ucr)-Manu (Rom), Makarova (Rus)-Stamat (Mac);

Under 16 maschile: Sheyngezikht (Bul)-Niculescu (Rom), Miladinovic (Ser)-Marozsan (Ung), Strombachs (Ger)-Liaonenka (Bie), Forti (Ita)-Dudek (Pol);

Under 16 femminile: Lukyanova (Rus)-Sokovic (Ser), Dema (Ucr)-Tikhonova (Rus), Lyven (Ucr)-Frayman (Rus), Bassols Ribera (Spa)-Petrenko (Ucr).

Gli under 14 giocheranno di mattina, gli under 16 il pomeriggio (non prima delle 14).

Intanto nelle adiacenze dell’area hospitality del Circolo è stato inaugurato il “Il villaggio della solidarietà internazionale”, con la supervisione del Coordinamento diocesano di prima accoglienza. Numerose già le donazioni di indumenti, alimenti e altri generi di prima necessità per alleviare le sofferenze dei profughi che periodicamente sbarcano a Reggio. La grande generosità dei reggini non ha tradito le attese e così sarà anche per tutto il week end, fino alla conclusione del torneo.