Tennis Europe Junior Masters: eliminati Forti e Zeppieri

Giornata amara per gli italiani impegnati oggi nelle semifinali del Tennis Europe Junior Masters, disturbate e ritardate da un violento acquazzone abbattutosi in mattinata sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Rocco Polimeni. Giulio Zeppieri (under 14), dopo un inizio equilibrato, ha ceduto di schianto al rumenu Jianu, mentre Francesco Forti (under 16) nulla ha potuto sotto i colpi potenti del tedesco Strombachs. Non ci sarà così nessun azzurro a rappresentare l’Italia nelle finali dei campionati europei giovanili. Per il resto le semifinali hanno riservato due grandi sorprese: sono uscite infatti le prime teste di serie dell’under 16 maschile e femminile, il bulgaro Sheyngezikht e la russa Lukyanova, sconfitti rispettivamente dal serbo Miladinovic (già finalista nella scorsa edizione) e dall’ucraina Dema. Da segnalare anche la bella rimonta della maltese Helene Pellicano, allenata dal coach azzurro Fabio Lavazza, che ha stroncato alla distanza la rumena Corneanu.

I risultati delle semifinali nel dettaglio

Questi, nel dettaglio, i risultati delle semifinali:

Under 14 maschile: Jianu (Rom) b. Zeppieri (Ita) 6/3 6/0, Skatov (Rus) b. Ajdukovic 7/5 6/3.

Under 14 femminile: Kostyuk (Ucr) b. Stamat (Mol) 7/5 6/2, Pellicano (Mal) b. Corneanu (Rom) 0/6 6/3 6/2.

Under 16 maschile: Strombachs (Ger) b. Forti (Ita) 6/2 6/1, Miladinovic (Ser) b. Sheyngezikht (Bul) 6/3 6/4.

Under 16 femminile: Dema (Ucr) b. Lukyanova (Rus) 6/4 6/0, Bassols Ribera (Spa) b. Frayman (Rus) 6/4 6/4.

Le finali di domani e le premiazioni

Domani in programma le 4 finali (a partire dalle 9.30 con diretta streaming su www.calabriatennis.it/video) e quelle per designare i posti dal terzo all’ottavo. A seguire (ore 17.30) la premiazione dei vincitori. In palinsesto (ore 11.30) c’è anche la cerimonia di premiazione dei campioni regionali a cura della Fit Calabria, che sarà rappresentata nell’occasione dal presidente Joe Lappano.