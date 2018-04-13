Alla dodicesima edizione del Città di Catona si entra nella fase decisiva: i quarti di finale di singolare e doppio e la premiazione in programma domenica

Entra nelle fasi conclusive la dodicesima edizione del “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”.

Il circolo Sport Village, che sin dal 2007 ospita il torneo organizzato dalla società sportiva Palextra Club con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis, registra infatti da oggi le gare valevoli per i quarti di finale per la terza categoria.

Gli incontri dei quarti di finale

Si sfideranno dunque verso la finale Angelo Maccarone, Graziano Bombaci (entrambi T. C. Messina), Silvano Veltri e Alberto Mercuri del Riccardo Viola Tennis, Sergio Smerzi (T. C. Pharaon), Francesco Varsalona (Circolo del Tennis e della Vela), Vincenzo Doldo (C. T. Polimeni) e Ivan Mostoles del Palextra Club.

Tabelloni di quarti anche per i match del doppio, con le prime teste di serie Sergio Smerzi e Antonio Faraone (Tennis Club Three Brohters Pharaon) e a seguire Vincenzo Doldo e Christian Picone (Circolo Tennis Rocco Polimeni). Quattro atleti under 18 che sapranno dare verve alle gare con la freschezza tipica della gioventù abbinata ad una elevata capacità tecnica.

Le finali di domenica e la premiazione

Le competizioni decisive per designare il massimo gradino del podio nell’ambito doppio e il vincitore della categoria singolare maschile (che riceverà un buono da spendere in abbigliamento sportivo) si terranno nella giornata di domenica.

Concluse le partite, sempre domenica, si terrà la cerimonia di premiazione alla quale prenderanno parte i consiglieri comunali Enzo Marra e Antonio Pizzimenti, il presidente del Consiglio Comunale di Calanna Michele Marcianò, Marco Bonforte e Francesco Postorino (in rappresentanza dello staff organizzativo), il presidente dello Sport Village Francesco Violante, il consigliere regionale Fit Rocky Tilotta, il delegato provinciale Fit Nanni Vavalà e la famiglia Ciprioti.