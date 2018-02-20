La Polisp. Galaxy vince in serie C Nazionale, C2 e serie D: tutti i risultati dell'ultimo turno e gli impegni del prossimo weekend, tutti in trasferta

Tre vittorie su tre il bilancio della Polisp. Galaxy nell’ultimo turno dei campionati a squadre disputatosi sabato scorso.

In serie C Nazionale – Gir. Q – vittoria senza discussioni per 5 a 0 nel derby di ritorno contro gli Amatori Reggini. Due punti di Luca Migliardi che fatica, ma vince, contro Maio e Cuzzocrea con il medesimo punteggio di 3 set a 2, due punti di Daniele Rizzo che batte Peluso e Maio infliggendo loro un secco 3/0 ed un punto del capitano Michele D’Amico (nella foto), che s’impone su Cuzzocrea 3/0. Nona vittoria consecutiva e 18 punti in classifica a 5 giornate dal termine di un campionato condotto sempre in testa.

In C2 regionale secco 5 a 0 della Galaxy contro il TT Luzzi con parziali tutti di 3 set a 0. Due punti di Angelo Scordino su Chimenti e Francesco Federico, due di Fabio La Cava su Mario Federico e Chimenti ed un punto di Massimo Mittiga su Francesco Federico. Rivincita presa, quindi, sul TT Luzzi che all’andata aveva vinto in maniera sorprendente e posizione in classifica tranquilla con 10 punti già incamerati.

In serie D – gir. Sud – vittoria per 5 a 3 nell’altro derby contro gli Amatori Reggini “A”‘ con due punti di Peppino Neri rispettivamente su Greppi 3/1 e Barbalace 3/0, due di Gabriel Gangemi che batte Barbalace 3/2 e Musolino 3/0 ed un punto di Pasquale Amodeo che supera Barbalace 3/0.

Secondo posto in classifica confermato con un bottino di 12 punti. Il prossimo turno di campionato si disputerà tra sabato e domenica prossimi e vedrà le squadre della Polisp. Galaxy tutte impegnate in trasferta. La C Nazionale e la D nel doppio confronto con il Polistena mentre la C2 sarà di scena a Castrovillari.