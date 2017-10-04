La prima giornata dei campionati a squadre di tennistavolo ha visto la Polisp. Galaxy impegnata in serie C nazionale, C2 e D: i risultati e il prossimo turno

La prima giornata dei campionati a squadre di tennistavolo disputatasi sabato 30 settembre ha visto impegnate la Polisp. Galaxy con ben tre compagini.

I risultati in serie C nazionale

In serie C nazionale – gir. Q – ottima vittoria in trasferta per 5 a 2 a Vibo Val. contro l’ostico Atlantide. Mattatore della partita il catanese Daniele Rizzo, 2 ctg e nuovo acquisto della Società’ reggina, che ha vinto tutti e tre gli incontri disputati per 3 set a 1 rispettivamente contro Florio,Fiore e Mondello. Gli altri due punti sono stati portati da Michele D’Amico e Luca Migliardi che hanno regolato per 3 a 1 Florio e Fiore. in C2 secca sconfitta per 5 a 2 in trasferta sempre a Vibo Val. nell’altra gara disputata contro l’Atlantide.

Gli unici due punti sono stati conquistati da Mittiga e La Cava contro Denaro con i parziali di 3 a 1 e 3 a 0. Perde tutti e tre le partite, invece, il terzo atleta Pellegrino. In serie D – gir. Sud -avvio vittorioso nel derby cittadino contro il Casper per 5 a 2. Tre punti dell’esperto Neri che vince tutte le proprie partite per 3 a 0 contro Petralia, Creaco e Napoli mentre gli altri due punti punti sono incamerati da Gangemi che vince contro Creaco e Chila’ per 3 a 0.

Perde i propri incontri Amodeo, inspiegabilmente sotto tono. Tra sabato e domenica prossimi verra’ disputata la seconda giornata di campionato che vedrà’ le squadre della Polisp. Galaxy impegnate, in C nazionale ed in serie D, nel doppio derby cittadino contro gli Amatori Reggini, mentre la squadra di C2 affronterà’ l’ostica trasferta di Luzzi.