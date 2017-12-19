Tennistavolo: Polisportiva Galaxy campione d’inverno in Serie C
Netta vittoria della Polisportiva Galaxy sul Casper Reggio nel girone Q di Serie C Nazionale: chiude l'andata in testa, successo anche in C2 regionale
19 Dicembre 2017 - 10:16 | di Eva Curatola
Si è disputata sabato scorso, presso la palestra dell’istituto “Righi” di Reggio Calabria, l’ultima giornata del girone d’andata dei Campionati a squadre di tennistavolo.
In serie C Nazionale – Gir. Q – netta vittoria per 5 a 0 della Polisp. Galaxy nei confronti del Casper Reggio (nella foto le due squadre), con i parziali tutti di 3 a 0 per la squadra capolista. Due punti di Luca Migliardi su Falsone ed Amato, due punti di Daniele Rizzo su Romeo ed Amato ed un punto del capitano Michele D’Amico su Amato. Polisp. Galaxy campione d’inverno da sola in testa alla classifica con 14 punti in sette gare disputate.
Il successo in C2 regionale
In C2 regionale altro successo, questa volta per 5 a 4, sempre contro il Casper. Due punti di Massimo Mittiga che regola Enrico Brandi e Claudio Brandi rispettivamente per 3/2 e 3/1, due punti di Fabio La Cava che supera entrambi i Brandi per 3 set a 0 ed un punto, ma decisivo ai fini della vittoria, di Emilio Pellegrino che batte Claudio Brandi 3/1. La classifica si fa, quindi, ancora più interessante con gli otto punti conquistati al giro di boa.
Non ha giocato la squadra di serie D che ha osservato il turno di riposo.
La pausa natalizia e i prossimi tornei
Adesso lunga pausa per i campionati a squadre che riprenderanno a febbraio, mentre l’attività individuale non conosce soste. Dopo la pausa per le festività, infatti, già in campo il 6 gennaio per un torneo “open” a Gela ed il 20 gennaio per un torneo 3′ ctg a Terni.
La Polisp. Galaxy con i propri dirigenti, tecnici ed atleti augura Buone Festività Natalizie a tutti e dà appuntamento agli appassionati di tennistavolo per la prima giornata di ritorno del campionato di serie C sabato 3 febbraio, ore 16.00, presso la palestra dell’istituto “Righi” di Reggio Calabria per lo scontro al vertice con l’Atlantide di Vibo Val.
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