La presidente di Nuovi Orizzonti presenta la tredicesima edizione: regata, spettacoli e ospiti come Federica Carta e Fred De Palma fino a domenica 5 agosto

Con la presentazione a Palazzo S. Giorgio, si è ufficialmente alzato il sipario sull’evento de “I Tesori del Mediterraneo”, manifestazione che, oltre ad essere fiore all’occhiello delle estati reggine, è da anni punto di riferimento per tutti.

Stasera un antipasto ricco all’Arena dello Stretto con Alessandra Giulivo e Carlo Arnese i quali presenteranno al grande pubblico le miss e gli equipaggi della regata, mentre intorno alle 21,30 vi sarà l’anteprima degli spettacoli che, nella passata stagione, ha avuto un inaspettato e clamoroso successo.

Abbiamo scambiato qualche battuta con il presidente dell’Associazione “Nuovi orizzonti” Natalia Spanò: “Tanto lavoro, tanti sacrifici e così siamo arrivati alla tredicesima edizione. La manifestazione si svilupperà dal 2 al 5 di agosto attraverso spettacoli, sport, cultura, turismo, tantissime sono le novità e gli appuntamenti.

Il programma: regata, artisti e ospiti

Il programma è davvero intenso. Il cuore della manifestazione è rappresentato dalla regata con imbarcazioni che arrivano da ogni parte, poi gli artisti bravi e numerosi, dalla musica al cabaret.

La famosa cantante Federica Carta (di Amici), l’eccezionale duo comico di Made In Sud Enzo&Sal, il noto cantante rap Fred De Palma, gli eccezionali comici di Zelig Nuzzo&DiBiase, il comico di Colorado Mino Abbacuccio e tanti altri.

In considerazione della bellezza italiana e calabrese, in merito alla moda e per i più trend setter, sfileranno Miss provenienti da tutta Italia per il concorso di Bellezza “La Venere del Mediterraneo”.

Cultura, dialogo e promozione del territorio

Poi momenti di approfondimento, dialogo e scambio culturale con “Il Salotto Televisivo” e ospiti d’eccezione dal mondo politico, accademico, settoriale e legati agli enti che hanno aderito all’evento.

Al centro dei momenti di promozione del territorio, “ La Cittadella del Mediterraneo” con stand espositivi e promozionali. Le città, gli enti e le aziende partecipanti avranno la possibilità di far conoscere ed apprezzare i prodotti e promuovere il turismo.

Il nostro lungomare che è davvero il chilometro più bello d’Italia è pronto per ospitare tutto questo a partire da oggi e fino a domenica 5 agosto”.