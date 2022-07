I Tesori del Mediterraneo: Ultima grande giornata di sport, cultura, spettacolo

Esibizioni di Valerio Scanu, cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e vincitore di Sanremo, e Gianluca Impastato, artista comico di Colorado

I Tesori del Mediterraneo si appresta a vivere l’ultima grande giornata di sport, cultura, spettacolo di questa straordinaria XVII edizione dedicata al 50entanrio dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Anche ieri sera il pubblico reggino ha risposto entusiasticamente e con grande partecipazione, prima al Salotto televisivo, che ha ospitato le forze dell’ordine, il direttore della DIA Vallone e il presidente del tribunale di Catanzaro Rodolfo Palermo, e poi al grande show.

Antonio D’Ausilio (Colorado Cafè e Zelig) e Alfa, idolo dei ragazzi, si sono esibiti all’Arena, all’interno dello spettacolo “I giochi degli Dei” presentato da Adriana Volpe.

Intanto nel pomeriggio lo specchio d’acqua antistante il Lungomare Falcomatà ha visto disputarsi una avvincente e combattutissima Regata internazionale del Mediterraneo, dalla quale sono scaturiti gli equipaggi che questo pomeriggio si contenderanno il gradino più alto del podio e il titolo 2022.

Accedono alla finalissima le Fiamme Gialle, con un tempo di 3’36”30, secondi classificati gli uomini della squadra brindisina, con un distacco infinitesimale rispetto ai primi. Terza Civitavecchia. Per quanto riguarda la seconda gara, invece, va in finale Amalfi, con 3’32 e 69, poi Palermo, terza Taranto. Tutti tempi migliori rispetto alla prima giornata grazie alle migliorate condizioni meteo tuttavia non ottimali.

La finalissima, che visti i tempi si attende combattuta, vedrà una finale B che determinerà dal 5° all’8° posto in classifica generale, e la finalissima, dal 1° al 4°, che verrà disputata tra fra Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Cus Bari Uniba, Fiamme Gialle e Amalfi.

E dunque si annuncia carica di appuntamenti e intensa nelle emozioni anche questa giornata conclusiva.

Questa sera a “Opera”, alle 21, “Polemos: il lungo cammino degli eroi” con Gianfrancesco Turano, Daniele Castrizio, Fabio Cuzzola, in collaborazione con Libreria Amaddeo.

I Salotti televisivi di questa sera sono dedicati ai Bronzi di Riace a cura della Città Metropolitana di Reggio Calabria con l’incontro “Al centro del Mediterraneo. Storia, identità e innovazione” nell’ambito delle celebrazioni “Memoria e Mito. Bronzi di Riace 1972 – 2022”.

Infine lo spettacolo conclusivo, “L’Olimpo degli Dei”, presentato da Adriana Volpe, che vedrà le esibizioni di Valerio Scanu, cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e vincitore di Sanremo, e Gianluca Impastato, artista comico di Colorado.