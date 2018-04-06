E’ Pino Masciari, imprenditore calabrese e Testimone di Giustizia, l’ospite dell’88° seminario di Pedagogia della R-Esistenza all’Università della Calabria che si terrà lunedì 9 aprile alle 14.45 presso l’University club, cubo 23/c 1° piano. Masciari parlerà della Costituzione italiana come strumento di lotta alla cultura mafiosa. All’incontro che sarà introdotto da Giancarlo Costabile, Responsabile del Laboratorio di Pedagogia della R-Esistenza, parteciperanno inoltre Michele Inserra, giornalista de Il Quotidiano del Sud, e Chantal Castiglione, Responsabile dell’Officina della Disobbedienza Lorenzo Milani.

«Pino Masciari è una figura chiave nella storia dell’antimafia calabrese e nazionale, dichiara Giancarlo Costabile. L’imprenditore nativo delle Serre vibonesi è stato il pioniere dei Testimoni di Giustizia. Masciari fu tra i primi, continua Costabile, a credere nel nostro progetto scientifico sette anni orsono. Ritorna da noi per discutere di Costituzione e dei suoi principi fondamentali. Nella nostra Carta costituzionale, chiude Costabile, sono contenuti esplicitamente gli strumenti culturali per l’affermazione di una cultura altra rispetto alla società mafiosa, che basa se stessa sulla sovversione dei valori repubblicani e sulla prevaricazione della dignità della persona».