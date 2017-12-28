Il locale torna per il terzo anno con un tema dedicato al cinema: quattro sale musicali intitolate a registi e attori per la notte dell'ultimo dell'anno

Stessa location, tema completamente innovativo. Il The Loft torna per il terzo anno consecutivo ad allietare l’ultima notte dell’anno dei reggini.

La novità del 2018 sta nella scelta del tema: “In questi anni abbiamo sempre trattato temi del settore cinematografico ed anche quest’anno è cosi” afferma Stefano Pittella promoter del gruppo Share ai microfoni di CityNow.

“Un tema classico ma pur sempre originale che vedrà alternarsi i nomi di grandi registi e attori. Il primo anno vi abbiamo sorpreso, il secondo vi abbiamo stupito, per il terzo ci aspettiamo esplosioni di meraviglia”.

Le quattro zone musicali della serata

Il The Loft non si smentisce mai e anche quest’anno offre una straordinaria varietà di esperienze musicali ed atmosfere mozzafiato. Per il Capodanno 2018 il gruppo Share ha pensato infatti a 4 zone musicali diverse:

La Main Room Martin Scorsese, produttore e sceneggiatore statunitense considerato uno dei maggiori e più importanti registi della storia del cinema. Qui gli ospiti potranno ballare sulla musica di Paolo Cammera e Joshua Giglio con singer voice Max Carred e Jack Desta.

Il Privè prende invece il nome di Sofia Loren, l’attrice italiana annoverata tra le più celebri della storia del grande schermo. Qui i dj saranno Angelo Zagarella e Roberto Bajotti (from k24 Siracusa) con voice Peppe Plutino.

Non poteva di certo mancare la zona “John Travolta” dedicata alle danze caraibiche, perché il The Loft cerca di accontentare tutti i suoi avventori. Altra atmosfera, altri dj. Nella sala che prende il nome dall’attore de “La febbre del sabato sera” il dj set passa a Giando, El Cayman e Paky con voice Gianfry.

Ultima, ma non per questo meno importante la sala Federico Fellini che ospiterà l’open bar, con dj set Giuseppe Falcone e Pasquale Morabito.

Il tema degli Oscar

Se il New Year’s Eve 2018 prende il nome di Academy Awards, non è solo per l’ambientazione, ma anche perché il The Loft si promette di farvi trascorrere una notte indimenticabile come quella degli Oscar!

The Loft in collaborazione con la Share, e i gruppi Wave, Passione Latina, Latin Dream, Ritmo Latino, Alma De Cuba e Caribe Dancers sono lieti di presentarVi: New Year’s Eve ’18 – Academy Awards – La notte degli Oscar. Pronti a tuffarvi nel mondo del cinema?

Per info, ticket e tavoli: Stefano 3493184799, Giuseppe 3408304079, Gianfranco ( Passione Latina ) 3468503196, Adolf ( Latin Dream ) 3207635993