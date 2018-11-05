Il contest internazionale che dal 1983 elegge la top model di domani ha scelto il Castello Maniace di Ortigia, con lo stilista Anton Giulio Grande giurato

Nello splendido Castello Maniace di Ortigia, si è svolta la scorsa settimana, la tappa conclusiva del contest internazionale ‘The look of the year‘ che dal 1983 elegge la top model internazionale di domani.

Una passerella fuori dal comune quella della finale internazionale ‘the look of the year’ nelle imponenti mura del Castello svevo di Ortigia costruito per proteggere il Porto Grande di Siracusa. La serata sarà trasmessa da importanti Tv è stata presentata da Jo Squillo, negli anni si sono affermate top model mondiali da Cindy Crawford, Gisele Bundchen, Linda Evangelista, Nina Moric ecc.

Special guest per la moda lo stilista internazionale di alta moda Anton Giulio Grande in doppia veste: stilista e giurato. Insieme ad illustri colleghi ha esaminato le 46 finaliste provenienti da tutto il mondo per sceglierne 12 da far sfilare nel Castello con i suoi capolavori sartoriali di alta moda ricamati e plissettati. Ad accaparrarsi il titolo una delle dodici scelte dallo stilista Grande, la polacca diciottenne Laura Palka.

Un altro successo che lo stilista sta collezionando in questo anno speciale e fortunato in cui ricorre il ventesimo anniversario della sua prestigiosa carriera