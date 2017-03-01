Tonno Callipo, miglior coppia tra i battitori della SuperLega

Chiusa la Regular Season, e con la testa già a Gara 1 dei quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai, è tempo di qualche bilancio anche in termini di numeri e statistiche. Aspettando i dati complessivi (che redigeremo al termine dei play off), emerge però un dato interessante fra tutti e riguarda le statistiche individuali di due atleti giallorossi. O meglio, della coppia di due posti 4 della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baptiste Geiler e Carlos Eduardo Barreto Silva. Il francese e il brasiliano, infatti, formano la coppia di schiacciatori più prolifica della SuperLega UnipolSai nel fondamentale della battuta. Nessuno come loro in questo fondamentale con un totale di 76 ace realizzati, rispettivamente così distribuiti: 40 battute vincenti per il martello transalpino, 36 per lo schiacciatore sudamericano. Peraltro, i due atleti giallorossi sono sul podio stagionale di realizzatori di ace in una singola partita. Se al primo posto c’è Giulio Sabbi (l’opposto di Molfetta miglior bomber e miglior battitore in assoluto della SuperLega UnipolSai) con 7 ace realizzati, al secondo posto troviamo un poker di atleti che rappresentano due squadre: con 6 ace realizzati, infatti, troviamo Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov della Cucine Lube Civitanova e i nostri due atleti, Baptiste Geiler e Carlos Eduardo Barreto Silva. E ai quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai, sarà una bella sfida nel fondamentale della battuta, individuale e collettiva, tra la Cucine Lube Civitanova e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I marchigiani hanno chiuso la Regular Season al secondo posto in termini di ace realizzati (175), mentre i giallorossi di Kantor al quinto posto con 147 ace realizzati.