Torna il Concerto di Natale del Corona Chorus

Mercoledì 23 dicembre alle ore 21.00, ancora una volta, ancora al Teatro Francesco Cilea, e dopo il sorprendente “tutto esaurito” del 2014, andrà in scena il concerto di Natale promosso dall’Associazione Culturale “Corona Chorus” con il patrocinio dal Comune di Reggio Calabria che ha inserito l’evento nel programma “Natale 2015”.

“Gospel & More…”: il programma della serata

“Gospel & More…“, questo è il titolo della manifestazione, sarà uno spettacolo del tutto nuovo durante il quale il pubblico potrà ascoltare, oltreché i classici Gospel natalizi anche i più recenti brani di Contemporary Gospel, composti da prestigiosi autori americani e interpretati con arrangiamenti moderni che lasciano spazio a contaminazioni da altri generi musicali, il tutto impreziosito dalla Liturgical Dance proposta dalle ginnaste della Virtus di Reggio Calabria che affiancheranno il coro in alcuni momenti della serata.

Il Coro Gospel “Corona Chorus” e la Corona Gospel Band, diretti dal M° Francesca Ferrara, saranno protagonisti di una esibizione che avrà l’obiettivo di infondere nell’animo dei Reggini il calore e la spiritualità tipici di questo genere musicale, riavvicinandoli ai valori tradizionali che il Natale porta con sé e che troppo spesso siamo portati a dimenticare.

Biglietti e punti vendita

I biglietti del concerto sono disponibili, al costo di 10,00 €, presso il botteghino del Teatro Cilea tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 oltreché presso i seguenti esercizi commerciali:

D@NNY’S Cartoleria e Computer – Via Augusta – PELLARO (RC)

CAFFETTERIA LE PARK – via D. Tripepi 3/M – Reggio C.

CIAO CIAO – C.so Garibaldi 625 (pressi Stazione Centrale) – Reggio C.

RELIGIO – Piazza Duomo 10 – Reggio C.

STAHLHAUS – via D. Tripepi 151 (pressi Piazza San Giorgio) – Reggio C.

CORONA CHORUS

Fondato nel 1998, il Corona Chorus è un coro gospel e spirituals di Reggio Calabria composto da 20 elementi accomunati dalla forte passione per questo genere musicale ricco di spirito e fede.

Ha al suo attivo numerosi concerti ed ha partecipato a varie rassegne corali di grande prestigio, unendo le proprie voci a quelle di artisti di fama internazionale come Cheryl Porter, Sherrita Duran.

Fa parte dell’Italian Gospel Choir, la Nazionale Italiana del Gospel, con la quale nell’ottobre 2012 si è esibito in un grande concerto tenutosi all’auditorium Ranieri III a Montecarlo presso il Principato di Monaco. L’evento, organizzato dall’Ambasciata Italiana segnava l’apertura della celebrazione del Mese della Cultura Italiana presso in Principato. Il 20 settembre 2014 ed il 19 settembre 2015 ha partecipato ai due grande concerti svoltisi sul sagrato del Duomo di Milano con i 500 elementi dell’Italian Gospel Choir con Stefanie Minatee, e Donald Lawrence.