Torna in campo la Serie A2 al Circolo Rocco Polimeni

Dopo la trasferta di Milano e il turno di riposo, torna in campo la Serie A2 al Circolo Tennis Rocco Polimeni. I ragazzi reggini, domenica 8 maggio, alle ore 9.00, affronteranno infatti l’SSD Tennis Comunali Vicenza, compagine d’alto livello che occupa la quarta posizione della classifica del 1° girone.

Per ciò che concerne i tennisti del CT Polimeni, sarà presente la punta di diamante Corrado Summaria (2.3), così come Mirko Cutuli (2.3), reduce dalla splendida esperienza nelle Pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia di Roma. Andrea Grazioso (2.3), dopo la brillante vittoria riportata in trasferta a Milano spera di potersi ripetere in casa Domenica 8 maggio. Contro Vicenza potrebbe esordire Nicolò Schilirò (2.3), non schierato sino ad oggi dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli; a completare la formazione i reggini Tarsia (2.8) e Romeo (3.5).

L’SSD tennis Comunali Vicenza, annovera tra le proprie fila ben due 2.1, Vagnozzi e Bahamonde,; a squadra vicentina e poi completata da Cavestro (2.4), Zen (2.5), Bosio (2.7) e Bende (2.7). Per il CT Polimeni si prevede un incontro davvero difficile e complicato dove il sostegno del pubblico amico potrebbe essere determinante per un risultato positivo.

Le ragazze della Serie B Femminile, che nel prossimo week end osserveranno un turno di riposo, in attesa della trasferta del 15 maggio a Milano contro il TC Bonacossa, dove proveranno ad ottenere un risultato utile per conseguire definitivamente la prima posizione nel girone.