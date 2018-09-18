Torna la Champions League e l'Hostaria dei Campi la trasmette sugli schermi del locale, con pizza, birra e la novità della pizza con burrata

Eccola, è tornata, la Coppa dalle grandi orecchie, quella più ambita, quella che nelle ultime cinque stagioni è stata vinta per quattro volte dalla stessa squadra, il Real Madrid. Spagnoli che da quest’anno, non potranno più contare su quello che oggi viene ritenuto il più forte giocatore al mondo, Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus e definito come il colpo del secolo.

Una due giorni di Champions che parte questa sera con il ritorno tra le grandi dell’Inter di Spalletti, grande delusa di questo avvio di stagione. La novità di quest’anno è rappresentata dal doppio orario, i neroazzurri infatti scenderanno in campo alle ore 19 contro il quotato Tottenham.

Alle 21 sarà il momento del Napoli che, almeno sulla carta, potrebbe avere un compito più agevole seppur su un campo storicamente difficile come quello della Stella Rossa.

L’Hostaria dei Campi trasmette la Champions

Torna la Champions? Presente ovviamente l’Hostaria dei Campi, con schermi visibili per tutto il locale e quindi con la possibilità di gustare una buona pizza, una birra e godersi lo spettacolo.

L’appuntamento è doppio perché in campo si scenderà anche di mercoledi. Altre due italiane tra le protagoniste con la Roma che si recherà a Madrid contro i pluricampioni d’Europa, mentre la Juventus, con Ronaldo che proprio domenica ha segnato i suoi primi gol in bianconero, renderà visita al Valencia.

Piatti di pesce e di carne e la pizza con burrata

L’Hostaria dei Campi vi aspetta, oltre che con i suoi prelibati piatti a base di pesce e di carne e la tradizionale ed ormai famosa pizza, anche con le ultime novità come “la pizza con burrata”, un’anteprima assoluta.

All’Hostaria dei Campi, inoltre, l’impasto ai cereali con farina integrale, che ha già riscosso grande successo e che viene preparato anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)