Dopo il grande successo di Lamezia Terme, la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD) ripresenta: “Bridal Fashion Show”. La prestigiosa kermesse si svolgerà domenica 14 ottobre, alle ore 18:00, presso il Centro Commerciale Annunziata di Gioia Tauro.

L’evento rientra, sempre, all’interno del ricco calendario di appuntamenti del “Wedding Expo 2018”. L’importante fiera, dedicata al mondo degli sposi ed alla casa, organizzata dalla Società Mediterranea Comunicazioni di Antonio Rositano e da La Rosa Fiere di Vincenzo La Rosa, taglierà il nastro il 27 settembre e si concluderà il 30 settembre proprio con la kermesse.

In passerella le straordinarie collezioni 2019 delle eccellenze del Made in Italy e dei fashion designer che, con la loro professionalità ed unicità ed il loro estro e la loro indiscussa creatività, si sono ritagliati un ruolo di tutto rispetto nel mondo del fashion system: Noemi Azzurra Neto dell’Acqua stilista per il brand Davida Sposa; Giuseppina Di Bartolo con il suo brand Giuseppina Di Bartolo Haute Couture; Mariateresa Furfaro con il suo brand FeMme; Antonino Cedro con il suo brand Antonino Cedro Couture e la presenza della sua prima musa Francisca Chilianu.

A presentare l’evento, nella splendida cornice della sala eventi del Wedding Expo 2018, Alessandra Giulivo, presidente della(CNGFD).

Tra gli ospiti, il vice presidente della CNGFD Giovanna Ioppolo, il direttore generale della CNGFD Dario Caminiti, il direttore editoriale della rivista Nozze Mag, Antonio Rositano, amministratore unico de La Rosa Fiere, Vincenzo La Rosa, Laura Pizzimenti(ELLE P) organizzatrice del progetto Fierce Woman. A curare l’immagine delle bellissime modelle l’hair stylist Chp di Porcaro e la make-up artist Luisa Gagliostro.

È tutto pronto per vivere insieme un indimenticabile Bridal Fashion Show, durante il quale le future spose avranno l’opportunità di vedere sfilare l’abito dei propri sogni.