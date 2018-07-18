La storia di una città si racconta anche attraverso eventi e manifestazioni, storicizzate appunto, che ne connotano la vita, soprattutto se legate ad un particolare periodo dell’anno. È questo il caso de “I Tesori del Mediterraneo”, l’evento estivo reggino per antonomasia, citato pure da Wikipedia.

Far confluire in un unico contenitore, lo sport, l’eleganza, la bellezza, la cultura, l’imprenditoria, la politica, il turismo ed altro ancora, può sembrare un’impresa apparentemente improba, ma perfettamente riuscita all’Associazione Nuovi Orizzonti, magistralmente diretta dal suo elegante e vulcanico presidente, Natalia Spanò e dall’organizzatore Paolo Catalano. Tredici anni di storia della città vissuti attraverso il puntuale ed accattivante appuntamento con l’evento.

La tredicesima edizione all’Arena dello Stretto

Adesso, la tredicesima edizione è praticamente alle porte; il pubblico frequenta le pagine social dedicate all’evento e non vede l’ora di gremire l’Arena dello Stretto per assistere alle quattro serate previste.

La prima, giovedì, presentata da Alessandra Giulivo e Carlo Arnese sarà un’anteprima degli spettacoli con la presentazione delle quindici concorrenti al concorso di bellezza “La Venere del Mediterraneo”, il sorteggio delle batterie relativo alle gare della Regata del Mediterraneo, alcune anticipazioni dei balletti della scuola Studio Danza di Danila e Andrea Crisafi e tanto altro…

Spettacoli, Miss e Regata del Mediterraneo

Gli spettacoli di venerdì, sabato e domenica saranno presentati dall’elegante e professionale Veronica Maya, anchorwoman RAI, e saranno all’insegna della travolgente comicità dei nomi più in voga del panorama televisivo nazionale, assieme alla musica di artisti gettonatissimi. Inoltre, nella serata conclusiva di domenica verranno elette le Miss che si aggiudicheranno le fasce messe in palio e verrà consacrato l’equipaggio che si sarà aggiudicato la Regata a bordo delle storiche imbarcazioni ideate e realizzate appositamente all’Associazione Nuovi Orizzonti.

Il salotto televisivo, con ospiti di riguardo del panorama politico, sociale ed imprenditoriale sarà il classico prologo agli show.

Nella splendida cornice della Cittadella, accanto all’Arena dello Stretto, migliaia di visitatori animeranno gli stand espositivi e promozionali.

Un evento vario, ricco, emozionante e dalla ricaduta turistico economica ineguagliabile, frutto di grande passione e di una sagace e attenta opera di progettazione e programmazione lustro per la città e patrimonio del sempre più numeroso “popolo dei Tesori”.

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L’hashtag di quest’anno è #tesorimed2018