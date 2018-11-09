“Sono stato in molti posti e ho visto molte persone. Mi sono reso conto che i posti non hanno importanza, ma le persone sono tutto. Ogni singola persona che ho incontrato sulla mia strada ha messo una goccia di ispirazione nella mia anima”.

Toccherà anche la Calabria, per la precisione Lamezia Terme, l’inarrestabile viaggio in musica di Make Like A Tree, progetto itinerante dell’artista ucraino Sergey Onischenko, che ormai da anni gira il mondo in autostop per diffondere le sue sognanti melodie dal sapore indie-folk.

Make Like A Tree è la quintessenza dei suoi viaggi espressa in musica, fotografia e video, un’esperienza totalizzante aperta alla condivisione ad ogni singolo concerto cui, di volta in volta, partecipano diversi musicisti scelti in platea: grazie all’interazione e alla collaborazione con pubblico e artisti locali, il progetto si trasforma da One Man Band in un autentico ensemble cosmopolita, ricco di suoni e suggestioni multiculturali.

Dopo i consensi di pubblico e critica dell’ultimo album, “Animal”, frutto di due anni e mezzo di autostop attraverso ben tredici paesi, il “never ending tour” di Make Like A Tree arriverà al Cafè Retrò di Lamezia Terme domenica 11 novembre, a partire dalle 21, per un nuovo concerto sempre più vicino a un’esperienza umana e artistica a 360 gradi, accompagnata dai video e dalle fotografie di tramonti e panorami catturati da Onischenko in giro per il globo (Russia, Ucraina, Cina, Cambogia, Thailandia, Malesia, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda). Il live di domenica al Retrò è in esclusiva regionale.