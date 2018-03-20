Touring Club italiano, pubblicata la guida dedicata ai ‘Cammini di Calabria’
Quattro cammini calabresi nella nuova guida del Touring Club Italiano: il 21 marzo a Palazzo Alvaro la presentazione con l'autore Fabrizio Ardito
20 Marzo 2018 - 08:35 | di Eva Curatola
Il trekking rappresenta per la Calabria, ed in particolare per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, una tipologia di turismo in forte incremento che va ad aggiungersi al turismo marino ed a quello culturale per una offerta di tipologie turistiche a 360 gradi.
Il Touring Club Italiano, sotto l’egida della Regione Calabria, ha pubblicato una guida dedicata ai “Cammini di Calabria”, nella collana taccuini per viaggiare. In essa sono illustrati, al viaggiatore che volesse percorrerli, quattro cammini che si sviluppano nel territorio della Calabria:
- Il cammino di San Francesco di Paola
- Il cammino di San Gioacchino da Fiore
- Il cammino del Brigante
- Il cammino dell’inglese
Di questi gli ultimi due trovano la loro localizzazione nei territori della Città Metropolitana ed è per questo che mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 17,30 presso la sede della Città Metropolitana [palazzo Alvaro – p.za Italia], sarà presentata al pubblico la guida-taccuino “Cammini di Calabria”.
Alla presentazione sarà presente uno degli autori Fabrizio Ardito.
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