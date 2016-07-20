Toyota consegna un auto ibrida al Comune di Reggio Calabria
Davanti a Palazzo San Giorgio la cerimonia di consegna di un'auto ibrida data in comodato d'uso gratuito da Toyota Motor Italia al Comune
20 Luglio 2016 - 18:45 | di Vincenzo Comi
Si terrà domattina alle ore 10:30 nello spazio antistante Palazzo San Giorgio la cerimonia di consegna di un’auto ibrida concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Reggio Calabria da parte di Toyota Motor Italia, che promuove modelli di mobilità sostenibile a basso impatto ambientale introdotti dagli enti territoriali.
Il Comune di Reggio Calabria, tra i primi in Italia, ha dato seguito alle nuove direttive europee promosse da Anci sul tema della mobilità ad emissioni zero, approvando una delibera che introduce sul territorio comunale forme di incentivo alla mobilità sostenibile, attraverso agevolazioni ai titolari di auto ibride ed elettriche sui parcheggi a pagamento e sulle corsie preferenziali, destinate a tutti i cittadini residenti nella Città Metropolitana.
Alla cerimonia di consegna saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore ai Trasporti Agata Quattrone, il Dirigente del Settore Urbanistica Manuel Pulella, il Team Manager Toyota Motor Italia Roberto Pavesi e il Performance Manager Domenico Araniti.
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