I tradizionali panini con la salsiccia anche al Calajunco Art & Beach Club
Panino con la salsiccia, hot dog e panini con pesce spada anche al Calajunco: per la festa patronale lo stabilimento apre da venerdì 7 a martedì 12
08 Settembre 2017 - 16:22 | di Eva Curatola
“Potevamo mancare noi, dopo aver passato un’estate insieme? Per le festività Mariane, mettetevi comodi… da noi c’è posto per tutti.
” Questo il post su Facebook che annuncia al pubblico l’ultima trovata del Calajunco Art & Beach Club.
Se per tutti gli altri, la stagione estiva si è conclusa già da un pezzo, per lo stabilimento balneare situato sul km più bello d’Italia non l’estate continua ancora. In occasione della Festa Patronale il Calajunco mette in mostra le sue migliori qualità, offrendo agli avventori la possibilità di gustare l’immancabile panino con la salsiccia.
Perché se da una parte partecipare alla processione e vedere il quadro della Madonna è d’obbligo, dall’altra lo sanno tutti che non è Festa Madonna senza ‘u paninu cu satizzu‘. Le sorprese però non finiscono qui. Il Calajunco cerca di accontentare tutti i suoi clienti ed oltre al classico panino con patatine o peperonata, sarà possibile acquistare non solo i classici hot dog, ma anche dei prelibati panini con pesce spada.
Le bevande in lattina e la birra Heineken sono incluse nel prezzo del panino!
Cosa aspettate? Preparatevi per il grande evento! Da venerdì 7 a martedì 12 Settembre al Calajunco Art & Beach Club!
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