Crans-Montana, Occhiuto sull’eroismo del reggino Campolo: ‘Ha scelto di non scappare’

"Non ha solo aperto quella porta. È entrato. E poi è rientrato ancora. E ancora", ha sottolineato il presidente. Senza protezioni, a mani nude, Campolo ha trascinato fuori più persone possibile

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio divampato all’interno di una discoteca ha spezzato decine di giovani vite. In quelle ore concitate, segnate dal fumo e dal panico, a fare la differenza è stato un reggino, Paolo Campolo.

Leggi anche

A raccontare il suo gesto è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha voluto rendere omaggio all’azione di Campolo.

«Nella notte di Capodanno, quando tutto spinge a fuggire, Paolo Campolo ha fatto una scelta rara: fermarsi e aiutare i ragazzi a scappare», ha dichiarato Occhiuto. Davanti all’incendio del locale, Campolo non ha esitato. Ha visto una porta di emergenza che non si apriva e ha capito che dietro c’erano delle persone intrappolate. Insieme a un altro uomo l’ha forzata fino a farla cedere.

Leggi anche

Da lì il caos. Ragazzi ustionati, intossicati dal fumo, che crollavano all’esterno chiedendo aiuto. Ma Paolo non si è fermato. «Non ha solo aperto quella porta. È entrato. E poi è rientrato ancora. E ancora», ha sottolineato il presidente.

Senza protezioni, a mani nude, Campolo ha trascinato fuori più persone possibile, continuando finché le forze glielo hanno consentito. Alla fine, dieci vite sono state salvate grazie al suo intervento.

Leggi anche

Oggi Paolo Campolo è ricoverato a Sion per le ferite riportate durante i soccorsi. Guarirà. «Quello che ha fatto, invece, resta», ha aggiunto Occhiuto. «Perché il coraggio vero non fa rumore. Si riconosce solo quando, nel momento peggiore, qualcuno decide di non andarsene».