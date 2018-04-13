La Procura federale ha aperto un'indagine sulle dichiarazioni del coach della Viola Reggio Calabria apparse sui suoi profili Facebook e Linkedin: nuovo capitolo della diatriba con la FIP

È una guerra che non conosce, evidentemente, tregue. La diatriba fra la Federazione Italiana Pallacanestro, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Viola Reggio Calabria s’arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta, la vittima è addirittura il coach dei neroarancio, Marco Calvani, reo d’aver pubblicato, sui propri social, delle frasi che sono state poste sotto indagine dalla Procura Federale. Questo il comunicato stampa della FIP:

La Procura federale ha aperto un’indagine per le dichiarazioni del tesserato Marco Calvani apparse sui suoi profili Facebook e Linkedin.

*foto di Maurizio Polimeni