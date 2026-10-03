Trapani-Reggina: la società amaranto renderà omaggio alle vittime della strage di Capaci
Un momento di raccoglimento e memoria che precederà la gara
03 Ottobre 2026 - 16:24 | Redazione
Il giudice Giovanni Falcone durante il primo convegno nazionale ''Movimento per la Giustizia '' a Roma il 4 novembre 1988. ANSA / M11581
Si gioca domenica alle 15.30 la sfida tra Trapani e Reggina, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D. L’incontro si disputerà a porte chiuse allo stadio Antonino Cardinale di Capaci.
Prima della gara, una delegazione della società amaranto renderà omaggio alle vittime della strage di Capaci del 23 maggio 1992. Nell’attentato mafioso sull’autostrada A29 persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.
Un momento di raccoglimento e memoria che precederà la gara della Reggina in terra siciliana.
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