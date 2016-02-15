Trasferta amara per la Golem Software Palmi sconfitta per 3 set a 1

Dopo il primo set perso e il pareggio nel secondo, il terzo si decide ai vantaggi: la squadra di Draganov non sfrutta il set point e torna dalla Campania senza punti

E’ stata una trasferta amara per la Golem Software Palmi che ritorna dalla Campania con una sconfitta per 3 set a 1 senza raccogliere punti utili a smuovere la classifica. Una sconfitta che allontana la possibilità per le ragazze di coach Giorgio Draganov di effettuare il sorpasso in classifica nei confronti della Kioto Caserta che, forte della vittoria imposta alla compagine calabrese, si è portata adesso a più 5 in graduatoria.

I rimpianti per il terzo set

Sconfitta ma anche rimpianti per la Golem Software Palmi che dopo essere andata sotto per un set a zero (25/19) è riuscita a ristabilire le distanze nel corso del secondo set grazie al 21/25 finale. Il rimpianto per le ragazze del presidente Massimo Salvago arriva in coda di terzo set quando, dopo essere riuscite ad annullare due set point alle padrone di case, le atlete della Golem Palmi non sono riuscite a sfruttare a proprio favore il set point a loro vantaggio sul 25/26. Il set si è poi concluso ai vantaggi in un combattuto 28/26 finale. Diverso l’esito del quarto set con le padroni di casa sempre avanti e brave a contrastare sul nascere i tentativi di rimonta di Ilaria Speranza e compagne, chiudendo il match sul 3 a 1 grazie al 25/17 finale.

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Alla Golem non sono bastati i 20 punti della solita Romano Aricò e la doppia cifra anche per la schiacciatrice Francesca Moretti (11 punti), per conquistare punti utili per la classifica. Naturalmente c’è il tempo per rifarsi e la Golem tornerà a lavorare nella giornata di martedì presso la palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi per preparare alla perfezione i prossimi impegni in calendario. La squadra guidata da coach Giorgio Draganov sa bene di dover sfruttare al meglio i prossimi impegni casalinghi che vedranno la Golem Palmi impegnata domenica 21 febbraio alle 18 contro il fanalino di coda Omia Cisterne e nel corso del turno infrasettimanale fissato per mercoledì 24 febbraio alle 20 e 30, il super derby di Calabria contro il Volley Soverato, seconda forza del torneo di serie A2.

Il tabellino della gara

Tabellino:

KIOTO CASERTA – GOLEM SOFTWARE PALMI 3-1 (25-19, 21-25, 28-26, 25-17)

KIOTO CASERTA: Casillo 11, Percan 15, Harelik 19, Galazzo, Gabbiadini, Facchinetti 12, Botarelli 1, Porzio (L), Lotti 16, De Lellis 5. Non entrate Paioletti, Barone, Torchia. All. Gagliardi.

GOLEM SOFTWARE PALMI: Rueda Cotito 4, Petkova 4, Tomaselli 1, Aricò 20, Speranza 9, Moncada, Guidi 9, Barbagallo, Quiligotti (L), Moretti 11. Non entrate La Rosa, Ampudia, Bortolot. All. Draganov.

ARBITRI: Traversa, Zingaro. NOTE – durata set: 24′, 25′, 35′, 25′; tot: 109′.