Trasporti, Vizzari: “Estate rovente, di questo passo costretti a spostarsi col mulo”

“Quella alle porte è una estate che si preannuncia rovente per il settore dei trasporti calabrese. Sia per il sistema aereo, che per quello ferroviario”. Lo dice Roberto Vizzari, già sindaco di San Roberto e Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto.

“E’ notizia di questi giorni, infatti, che la compagnia Blue Panorama ha deciso di cancellare i voli Blu-Express dall’aeroporto di Reggio Calabria per Bologna e Torino e di tagliare quelli per Milano. Una decisione pesante, un vero e proprio autogol che gela il ‘Tito Minniti’, soprattutto proprio con l’arrivo della stagione estiva che doveva prevedere un flusso maggiore di turisti, o di emigrati di ritorno, in arrivo per le ferie. Una decisione che contribuisce ad aumentare l’isolamento dell’Area dello Stretto in particolare, e di tutta la Calabria, cui va ad aggiungersi il pastrocchio di Trenitalia in merito alla programmazione estiva per la nostra regione”.

“Soppressioni, cambi orari e tagli ai bus sostitutivi – continua Vizzari – che lasciano, di fatto, a piedi i calabresi e tutti i turisti che giungeranno nel nostro territorio per conoscere quella che, solo un anno fa, veniva considerata dagli americani, la meta da scoprire. Così l’Italia continua a viaggiare a due velocità e, alla carenza cronica di infrastrutture e servizi, si aggiunge una mancanza di programmazione, conseguenza dell’azione miope di una politica assente. Altro che mobilità 2.0, di questo passo saremo costretti a tornare a spostarci col mulo”.