Tre squadre targate Lamezia alle finali regionali del #jointhegame2017

Domenica 2 Aprile presso il Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria si svolgerà la tappa Calabrese del #jointhegame2017. Torneo nazionale 3×3 riservato alle categorie under 14 e under 13 maschile e femminile. Il Basketball Lamezia si presenterà alla finale regionale con 3 team, 2 under 14 e 1 under 13. Ottimo il risultato a detta del coach della selezione under 13 Massimo Desumma che ha commentato così i risultati fin qui ottenuti.

“Abbiamo ben figurato nella tappa provinciale e stiamo crescendo giorno dopo giorno con il lavoro in palestra. Questi ragazzi hanno davvero tanta passione e stanno ben figurando anche nel campionato di categoria. Io e Alfredo Lazzarotti,coach dell’under 14, stiamo portando avanti ottime formazioni che lasciano buone speranze per il futuro. Questo non è sicuramente un punto di arrivo anzi è un punto di partenza per dare a questi ragazzi ogni giorno prospettive migliori”