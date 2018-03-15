Ermal Meta con il suo nuovo tour è tra i concerti più attesi di questa estate in Sicilia: a al Teatro antico di Taormina il 17 agosto sarà un grande spettacolo, dodici nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana.

Il secondo grande evento firmato TAOmusica 2018, la rassegna di spettacoli a pagamento più partecipata in Sicilia ospitata al Teatro antico di Taormina,organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il nuovo album Non abbiamo armi

ERMAL META ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita con il suo nuovo album NON ABBIAMO ARMI.

Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo NON MI AVETE FATTO NIENTE cantato in coppia con FABRIZIO MORO e ad un mese esatto dalla pubblicazione anche l’album è diventato ORO.

NON ABBIAMO ARMI, il 3° album da solista – giudicato da stampa e pubblico “il più bello” – è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di ERMAL META.

Il videoclip con la regia di Michele Placido

Il videoclip (che ha superato i 13 milioni di views) con la speciale regia di MICHELE PLACIDO – affiancato da Arnaldo Catinari – racconta le immagini raccolte dai due autori attraverso la paura vissuta anche nella musica negli ultimi anni; un sentimento che purtroppo coinvolge ogni angolo di “questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra” per cui sono stati inseriti dei sottotitoli che traducono il testo in diverse lingue: Francese, Turco, Russo, Tedesco, Norvegese, Islandese, Finlandese, Greco, Arabo, Ebraico, Giapponese, Cinese, Albanese, Spagnolo, Portoghese, Inglese, Swahili: http://vevo.ly/mQtYf7