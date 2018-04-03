Una pattuglia di arbitri e ufficiali di campo calabresi al Trofeo delle Regioni: Francesca Rizzuto designata per la finalissima di Desio

Grandissime notizie in arrivo da settore del Comitato Italiano Arbitri. Accanto alle positive avventure delle selezioni maschili e femminili, è doveroso sottolineare il proficuo cammino del gruppo di Arbitri ed ufficiali di campo partiti dal territorio regionale verso l’ambita kèrmesse nazionale dedicata alla memoria di Cesare Rubini.

Al Trofeo delle Regioni c’è un pizzico di Calabria che arriva in finale.

Il collettivo compatto del Cia formato da Emilio Gerardis e Gianluigi Bottino nel pool degli arbitri unito a Maria Elisa Pellicanò e Francesca Rizzuto si eleva, ha fatto gruppo, lavorando con professionalità ed impegno.

L’ufficiale di campo Francesca Rizzuto da Cosenza, infatti, è stata designata per la finalissima per il tricolore della manifestazione in programma questa sera alle ore 19 al PalaBanco di Desio(Mb).

La gara verrà trasmessa in streaming in diretta sul sito www.fip.it/giovanile.

Una grandissima gratificazione per la giovane ufficiale di campo che si occuperà, in questa occasione dell’innovativo referto elettronico.