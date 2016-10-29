Turno di riposo per la Polisportiva Futura previsto per la quinta giornata del campionato di serie B.

Il tempo di rifiatare però è breve perché martedì 1 novembre è previsto il turno infrasettimanale con la trasferta a Regalbuto in Sicilia.

Saranno invece in campo regolarmente l’under 21 che sarà di scena domenica mattina alle 11 a Rossano contro il Real Rogit e l’under 18 che sarà impegnata lunedì pomeriggio alle 18 in casa presso il Reggio Village di viale Messina, contro l’Aurora Gallico.

Settimana di allenamenti regolari per tutte le categorie sempre con il massimo impegno da parte di tutti.

Avanti Futura !