In tutte le radio il nuovo singolo del cantautore cosentino Nestore Verre

Da oggi, venerdì 28 ottobre, in rotazione radiofonica su tutte le radio OLTR3, il nuovo singolo di NESTORE VERRE.

Dopo i risultati ottenuti dai primi due singoli, Oltre la realtà (primo in classifica in diverse playlist radio) e In Bilico (tra i primi 50 nella classifica radio degli indipendenti) ecco il terzo estratto del nuovo lavoro del cantautore cosentino Oltre me non esisto, album di 11 canzoni scritte e composte dallo stesso Verre.

OLTR3 è una rock ballad che fotografa bene le sensazioni dell’artista, il quale esprime un messaggio di speranza attraverso il suo stato d’animo.

Il messaggio di Oltr3

«È un brano che ci ricorda – racconta Nestore Verre – che è tempo di liberarsi dalle paure, dalle ansie, da quelle gabbie che spesso costruiamo. E’ tempo che le anime si riconcilino con se stesse e con il creato vivendo le proprie sensazioni, quelle vere, quelle forti, quelle che contano senza più tormentarsi, perché a volte sono le nuvole a rendere più sincero il cielo, le cicatrici a far vere le emozioni, l’inquietudine di una sera a dare vita alla luce di un nuovo mattino, la poesia di un tramonto a rendere eterno un istante…

È tempo quindi di credere e lasciarsi attraversare, sempre con lo sguardo verso l’orizzonte e con in mente l’infinito… e Oltr3!».

Un messaggio positivo quello del cantautore calabrese che ha un valore profondo visto il periodo storico in cui viviamo. Un inno luminoso e sorridente, un invito a guardare oltre l’orizzonte, con fiducia.

L’album è disponibile sul sito www.nestoreverre.it, su iTunes (https://itunes.apple.com/it/album/oltre-me-non-esisto/id1101132056) ed in tutti i digital stores.

Tracklist e dove ascoltare l’album

Questa la tracklist: Oltre la realtà, Irraggiungibile, Gli angeli, Oltre me non esisto, In bilico (il cui video è online al link: https://www.youtube.com/watch?v=mbTT8hLRPN0), L’eterno ha il tuo odore, Voglio lei, Sto precipitando, Il mio ritorno all’inferno, Blu cobalto, Oltr3.

SITO: http://www.nestoreverre.it/

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BIOGRAFIA

Nestore Verre è un cantautore italiano. Nasce a Cosenza il 13 dicembre 1978. Personalità carismatica e forte, di una forza costruita nel tempo, con le sue esperienze di vita e portando avanti le sue idee, che prendono forma nelle sue canzoni sin da piccolissimo, anche se è solo da adolescente che inizia a scriverle. Affascinato da autori come Blake e Wilde comincia a realizzarle anche in inglese, prediligendo in seguito soprattutto l’italiano. Nei suoi testi affronta temi sociali, politici, filosofici ed esistenziali, senza trascurare la sfera dei sentimenti, spaziando dal rock al pop. Nestore quindi descrive il mondo che vede, le esperienze che vive e i sentimenti che prova e lo fa in un modo tutto suo. Tramite antitesi, allusioni e metafore riesce a trasformare le parole in immagini suggestive. La cornice perfetta alle sue parole è la musica che egli compone in concomitanza con i testi e che prende vita con una semplicità e immediatezza sbalorditiva. Al tempo stesso il suo interesse per i suoni, il ritmo e la melodia lo induce ad una particolare cura del sound.

Dalla tv ai primi album

Nestore viene presentato al grande pubblico nel 2006 quando partecipa alla trasmissione musicale di Rai 2 CDlive condotta da Daniele Interrante e Laura Barriales, dove condivide il palco e la serata con: Albano, Loredana Bertè, Alex Britti, Edoardo Bennato, Povia, Anna Tatangelo, Annalisa Minetti, Dolcenera, e tanti altri.

Nel 2007 apre il concerto all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore presso l’anfiteatro Mia Martini ed è ospite di diverse serate organizzate da Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi come quella in occasione della Fiera di Calabria a Rho (Mi) presentata da Manila Nazzaro. Nel dicembre del 2008 pubblica il suo primo album Su di te costituito da 8 tracce (1.Se è un giorno 2.Su di te 3.Alla fine…è la fine 4.La luna (e il fiume in piena) 5.Yuki_e 6.In una lettera 7.A tempo 8.Vento) il cui sound pop rock è arricchito da fraseggi blues e funky.

Nel giugno del 2009 presenta il suo album live al Teatro Morelli di Cosenza in una serata evento durante la quale duetta anche con Rosa Martirano e da il via al suo tour estivo. Nello stesso periodo supporta l’iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati d’Abruzzo partecipando al concerto “Artisti di Calabria Pro Abruzzo”.

Nel gennaio del 2010 il suo brano Yuki_e viene trasmesso nel programma Demo di Rai Radio 1, seguono diverse serate e concerti. Il 21 giugno del 2011 pubblica il singolo Se ti va, arrangiato da Paolo Petrini ed Enrico “Kikko” Palmosi che viene trasmesso in diverse radio italiane ed estere (Grecia Slovenia e Spagna).

Gli ultimi anni di carriera

Nel maggio 2012 in occasione dell’Heineken Jammin’ Festival Contest su 2158 band e con poco meno di 6000 voti Nestore è quinto nella classifica delle band più votate dai supporter. Il 20 dicembre 2012 pubblica una ristampa del suo album di esordio Su di te (edizione gold), che include i singoli Se ti va e Charlotte, disponibile nei digital stores. Nel 2013 si esibisce in diversi concerti e ospitate, come a settembre, in occasione dello spettacolo “Viaggio Mediterraneo” a Castiglione Cosentino che vede la partecipazione di diversi artisti (quali Micaela Foti, Sabina Stilo, Luca Scorziello, Pasquale Caprì, Giacomo Battaglia, Gigi Miseferi e altri); e a novembre, dove interviene unplugged prima del concerto “Grande Sud” di Eugenio Bennato a Gasponi.

Con il nuovo anno, precisamente a febbraio del 2014 è ospite di Lorella Cuccarini nella trasmissione da lei stessa condotta “Citofonare Cuccarini” in onda su Rai Radio1.

Il 14 marzo 2014, esce il nuovo singolo/video: Oltre la realtà, disponibile in tutti i digital stores. Oltre la realtà firmato dallo stesso Nestore Verre e registrato presso gli studi Up Music, è un brano che vede la direzione artistica di Enrico “Kikko” Palmosi e Sabatino Salvati (noti per le collaborazioni con Modà, Emma, Studio 3, Tony Maiello e altri) e che fin dall’inizio, oltre che per diverse settimane, è nella classifica di gradimento delle radio e new media, al punto che in alcune emittenti italiane è il primo della playlist.

Con l’arrivo dell’estate, precisamente Il 22 giugno 2014, riceve l’incarico di referente regionale per la Calabria dell’Associazione Musicale “Muovi La Musica” di Alberto Salerno. Sempre in estate, partecipa al Live Tour di Radio Studio 54 Network, insieme a Fabrizio Moro, Frankie Hi-nrg, DJ Jad Articolo31 e altri.

Nel 2015 è in studio per la produzione del suo secondo album che uscirà nell’aprile del 2016. A febbraio è invitato da Beppe Carletti a Novellara per partecipare come ospite al “Nomadincontro 2016 – XXIV Tributo ad Augusto”, dove presenta in anteprima 2 brani del suo nuovo album.