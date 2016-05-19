‘Tutti al cinema’ – X Men, arriva l’Apocalisse. Al Pacino incontra…

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Arriva il nono episodio della saga di X-Men, Apocalisse. Nelle sale anche ´La Pazza Gioia´, diretto dal regista toscano Paolo Virzí e presentato all´ultima edizione del festival di Cannes

X MEN – APOCALYPSE

Basato sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel, è il sequel di X-Men – Giorni di un futuro passato e la nona pellicola della serie cinematografica degli X-Men. Nel nuovo capitolo della saga, X-Men: Apocalisse, gli X-Men affrontano il primo e più potente mutante: Apocalisse. Per fermare le sue mire di distruzione globale, Raven e Professor X guidano una squadra di giovani X-Men in un epico scontro contro un nemico apparentemente invincibile. Il film è scritto da Simon Kinberg da una storia ideata da quest’ultimo insieme a Singer, Michael Dougherty e Dan Harris, ed interpretato da un cast corale che comprende James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Olivia Munn e Lucas Till.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario Spettacoli: 17.30/19.45/22.00

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 16.30/19.15/22.00

Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 17/19.45/22.30

Captain America: Civil War

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

Sequel di The Winter Soldier, in Civil War, Captain America e Iron Man si ritrovano a capo di due opposti schieramenti di supereroi in seguito all’approvazione di una legge che regola le attività superumane. Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 17/19.45/22.30

TINI – La nuova vita di Violetta

Nel corso di un’estate interminabile, Tini vivrà un’avventura che la aiuterà a definire la propria personalità e a diventare un’artista completa e sicura di sé: una vera donna. Quando una notizia sconvolgente la costringe a mettere in discussione tutto quello che conosce sulla vita e sull’amore, Violetta (Martina Stoessel) accetta un invito misterioso per viaggiare intorno al mondo alla ricerca di risposte, alla scoperta di se stessa. Questo comporterà un risveglio artistico, musicale e personale. Mentre il suo passato, il suo presente e il suo futuro si scontrano, Violetta scoprirà la sua vera identità in un’emozionante storia di crescita che aprirà la strada a un nuovo ed entusiasmante futuro.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 16.30/18.30



THE BOY

Alla ricerca di un nuovo inizio dopo un passato travagliato, una giovane donna americana si rifugia in un isolato villaggio inglese. E’ qui che Greta (Lauren Cohan) viene assunta da una coppia di anziani genitori in una maestosa villa vittoriana per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto Greta scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e inizia un flirt con un bell’uomo del villaggio, Malcolm (Rupert Evans). Una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che è circondata da un mistero terrificante

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 20.30/22.30

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 17/19

Pericle il nero e gli altri film in sala

PERICLE IL NERO

Riccardo Scamarcio di Pericle il nero è stato, oltre che il protagonista anche il produttore con la Buena Onda insieme alla compagna Valeria Golino e a Viola Prestieri. Il film si trova attualmente al prestigioso Festival di Cannes, nella sezione “Un certain regard“. Nel lungometraggio diretto da Stefano Mordini, Pericle Scalzone è un fallito che vive compiendo malefatte per un boss locale, padrone di alcune pizzerie nei quartieri spagnoli di Napoli utilizzate per spaccio e riciclaggio. Un giorno Pericle viene incaricato dal suo principale di dare una lezione al prete del rione, la cui colpa è quella di denunciare le malefatte del boss. Pericle obbedisce ma c’è una testimone, Signorinella, la potente sorella di Don Ermenegildo Coppola, altro boss locale. Pericle tenta allora di uccidere quest’ultima e si trova incastrato in una situazione più grande di lui. Tutti ora gli vogliono fare la pelle…

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 22.00



AL DI LÁ DELLE MONTAGNE

Film cinese del 2015, diretto da Zhangke Jia. Amici d’infanzia, Liangzi e Zhang sono entrambi innamorati di Tao, la bella della città. Tao alla fine decide di sposare il ricco Zhang. Quindici anni, un matrimonio e un figlio dopo, Tao è separata e sola, Lianzi ha un cancro e Zhang vive a Pechino con un’altra donna. Cinico e ricco ha ottenuto l’affidamento del figlio, che ha chiamato come la valuta americana (Dollar) e ha deciso di far crescere in Australia. Terra promessa dall’altra parte del Mondo, l’Australia diventa la patria di Dollar che maggiorenne e inquieto ha deciso di ritrovare sua madre e la Cina. A ostacolarlo c’è Zhang, che non ha mai imparato l’inglese e non ha parole per raggiungere il suo ragazzo. A casa e sotto la neve, attende da sempre Tao.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 19.30



IL REGNO DI WUBA

Straordinaria avventura d´animazione in questo film firmato dal creatore e regista di Shrek. Il giovane Tianyin si ritrova coinvolto in un evento che può cambiare la storia dell’umanità. Infatti, la regina dei mostri, che è incinta, gli affida il suo piccolo, destinato a diventare il nuovo re della sua specie. Così, Tianyin dovrà proteggerlo dai cacciatori di mostri che cercano di catturarlo. A rendere il tutto più complicato, ed entusiasmante, sarà l’incontro con la giovane cacciatrice Xiaonan, che gli offre protezione a caro prezzo… Il destino di Wuba e il futuro dell’impero dei mostri sono nelle loro mani. Ma non sanno che questo è solo l’inizio della loro epica avventura!

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 17.30

WILDE SALOME

Lungometraggio scritto, diretto e interpretato da Al Pacino. Wilde Salome proietta il pubblico nella vita personale di Al Pacino come mai era successo prima, offrendo un ritratto intimo e profondo della più grande icona del cinema alle prese con il ruolo più impegnativo mai interpretato: se stesso e il re Erode. Traboccante di verità e candore, Wilde Salome conduce Pacino in giro per il mondo, a Londra Parigi, Dublino, New York, Los Angeles, e dentro il suo camerino; niente appare off limits mentre Pacino esplora le complessità del dramma di Wilde, nonché i processi e le tribolazioni che hanno segnato la vita dello scrittore, offrendo al tempo stesso uno sguardo senza precedenti anche sulle proprie

Multisala Lumiere, Sala Bergman. Orario Spettacoli: 20.45/22.30

La pazza gioia e Money Monster

LA PAZZA GIOIA

Ultimo film di Paolo Virzì, ancora con la musa ispiratrice e compagna Micaela Ramazzotti come protagonista, affiancata da Valeria Bruni Tedeschi. Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambi classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

Cinema Aurora, Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

MONEY MONSTER

Un trio vincitore del premio Oscar nel thriller che prende di mira il sistema bancario. L´attrice e produttrice Jodie Foster torna dietro la macchina da presa (dopo Mr. Beaver del 2011) per dirigere George Clooney e Julia Roberts. Lee Gates (George Clooney) è un venditore televisivo da strapazzo, il cui programma (intitolato “Money Monster”) è un vero e proprio successo. I soldi li fa anche grazie ad una serie di investimenti suggeriti da un insider; almeno fino a quando un cattivo investimento lo mette nei guai: Kyle Budweell (Jack O’Connell, visto inUnbroken di Angelina Jolie), l’uomo vittima delle mire economiche di Gates, lo prende in ostaggio durante la trasmissione in tv minacciando di ucciderlo. Mentre il mondo sta a guardare, Gates dovrà cercare di rimanere in vita e scoprire la verità. Tutto avverrà anche grazie all’aiuto della produttrice dello show (Julia Roberts).

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18/20/22