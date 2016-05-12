‘Tutti al cinema’ – Clooney, Roberts e Foster trio di Oscar in Money Monster

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Arriva il thriller Money Monster, diretto da Jodier Foster e con George Clooney e Julia Roberts (giá assieme in Oceans Eleven) protagonisti. Ancora nelle sale il nuovo capitolo di Captain America, Civil War, tredicesimo film del Marvel Cinematic Universe, primo della cosiddetta “Fase Tre“.

Captain America: Civil War nelle sale

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

Sequel di The Winter Soldier, in Civil War, Captain America e Iron Man si ritrovano a capo di due opposti schieramenti di supereroi in seguito all’approvazione di una legge che regola le attività superumane. Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario Spettacoli: 17/19.45/22.15

Cinema Nuova Pergola (2d). Orario Spettacoli: 17/19.45/22.15



Tini – La nuova vita di Violetta

Nel corso di un’estate interminabile, Tini vivrà un’avventura che la aiuterà a definire la propria personalità e a diventare un’artista completa e sicura di sé: una vera donna. Quando una notizia sconvolgente la costringe a mettere in discussione tutto quello che conosce sulla vita e sull’amore, Violetta (Martina Stoessel) accetta un invito misterioso per viaggiare intorno al mondo alla ricerca di risposte, alla scoperta di se stessa. Questo comporterà un risveglio artistico, musicale e personale. Mentre il suo passato, il suo presente e il suo futuro si scontrano, Violetta scoprirà la sua vera identità in un’emozionante storia di crescita che aprirà la strada a un nuovo ed entusiasmante futuro.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 16.30/18.30/20.30

Il traditore tipo di Susanna White

IL TRADITORE TIPO

Diretto da Susanna White, la sceneggiatura è scritta da Hossein Amini, basata sul romanzo di John le Carré “Il nostro traditore tipo“. Fanno parte del cast principale Ewan McGregor, Naomie Harris, Stellan Skarsgård e Damian Lewis. Non si contano oramai le trasposizioni dai romanzi di John le Carré sebbene non tutti abbiano avuto medesima fortuna de La talpa. Stavolta però l’attività di spionaggio resta sullo sfondo di una trama in cui a farla da padrone sono invece un criminale ed un comune professore universitario. Dima lavora infatti per la Mafia russa ed il suo lavoro consiste nel riciclare denaro sporco; finché non decide di farla finita e consegnare all’MI6 nomi e numeri di conto attraverso i quali risalire a chi ha collaborato col suo capo. Di mezzo c’è pure un esponente del governo britannico.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 22.30

THE BOY

Alla ricerca di un nuovo inizio dopo un passato travagliato, una giovane donna americana si rifugia in un isolato villaggio inglese. E’ qui che Greta (Lauren Cohan) viene assunta da una coppia di anziani genitori in una maestosa villa vittoriana per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto Greta scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e inizia un flirt con un bell’uomo del villaggio, Malcolm (Rupert Evans). Una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che è circondata da un mistero terrificante

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 17/19/20.50/22.15

Pericle il Nero con Riccardo Scamarcio

PERICLE IL NERO

Riccardo Scamarcio di Pericle il nero è stato, oltre che il protagonista anche il produttore con la Buena Onda insieme alla compagna Valeria Golino e a Viola Prestieri. Il film si trova attualmente al prestigioso Festival di Cannes, nella sezione “Un certain regard“. Nel lungometraggio diretto da Stefano Mordini, Pericle Scalzone è un fallito che vive compiendo malefatte per un boss locale, padrone di alcune pizzerie nei quartieri spagnoli di Napoli utilizzate per spaccio e riciclaggio. Un giorno Pericle viene incaricato dal suo principale di dare una lezione al prete del rione, la cui colpa è quella di denunciare le malefatte del boss. Pericle obbedisce ma c’è una testimone, Signorinella, la potente sorella di Don Ermenegildo Coppola, altro boss locale. Pericle tenta allora di uccidere quest’ultima e si trova incastrato in una situazione più grande di lui. Tutti ora gli vogliono fare la pelle…

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA

Film diretto da Tim Story con Ken Jeong, Ice Cube e Kevin Hart.

In questo sequel, é trascorso un anno dalla vicenda che ha visto in azione James in azione con il collega Ben e ora quest’ultimo sta per diventare suo cognato visto che il matrimonio con Angela è imminente. Sarà propri quest’ultima a chiedere al fratello di dare un’ulteriore chance al futuro coniuge facendosi affiancare in una missione che da Atlanta li porterà a Miami per seguire una pista legata a un traffico di droga gestito da un insospettabile filantropo.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

Al di là delle montagne, film cinese

AL DI LÁ DELLE MONTAGNE

Film cinese del 2015, diretto da Zhangke Jia. Amici d’infanzia, Liangzi e Zhang sono entrambi innamorati di Tao, la bella della città. Tao alla fine decide di sposare il ricco Zhang. Quindici anni, un matrimonio e un figlio dopo, Tao è separata e sola, Lianzi ha un cancro e Zhang vive a Pechino con un’altra donna. Cinico e ricco ha ottenuto l’affidamento del figlio, che ha chiamato come la valuta americana (Dollar) e ha deciso di far crescere in Australia. Terra promessa dall’altra parte del Mondo, l’Australia diventa la patria di Dollar che maggiorenne e inquieto ha deciso di ritrovare sua madre e la Cina. A ostacolarlo c’è Zhang, che non ha mai imparato l’inglese e non ha parole per raggiungere il suo ragazzo. A casa e sotto la neve, attende da sempre Tao.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 19.30/22

IL REGNO DI WUBA

Straordinaria avventura d´animazione in questo film firmato dal creatore e regista di Shrek. Il giovane Tianyin si ritrova coinvolto in un evento che può cambiare la storia dell’umanità. Infatti, la regina dei mostri, che è incinta, gli affida il suo piccolo, destinato a diventare il nuovo re della sua specie. Così, Tianyin dovrà proteggerlo dai cacciatori di mostri che cercano di catturarlo. A rendere il tutto più complicato, ed entusiasmante, sarà l’incontro con la giovane cacciatrice Xiaonan, che gli offre protezione a caro prezzo… Il destino di Wuba e il futuro dell’impero dei mostri sono nelle loro mani. Ma non sanno che questo è solo l’inizio della loro epica avventura!

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 17.30

Money Monster con Clooney e Roberts

MONEY MONSTER

Un trio vincitore del premio Oscar nel thriller che prende di mira il sistema bancario. L´attrice e produttrice Jodie Foster torna dietro la macchina da presa (dopo Mr. Beaver del 2011) per dirigere George Clooney e Julia Roberts. Lee Gates (George Clooney) è un venditore televisivo da strapazzo, il cui programma (intitolato “Money Monster”) è un vero e proprio successo. I soldi li fa anche grazie ad una serie di investimenti suggeriti da un insider; almeno fino a quando un cattivo investimento lo mette nei guai: Kyle Budweell (Jack O’Connell, visto inUnbroken di Angelina Jolie), l’uomo vittima delle mire economiche di Gates, lo prende in ostaggio durante la trasmissione in tv minacciando di ucciderlo. Mentre il mondo sta a guardare, Gates dovrà cercare di rimanere in vita e scoprire la verità. Tutto avverrà anche grazie all’aiuto della produttrice dello show (Julia Roberts).

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18/20/22



LA SPOSA BAMBINA

Basato su una storia vera, raccontata nel libro “I am Nujood, age 10 and divorced” di Nojoud Ali e della giornalista Delphine Minoui il film è fortemente autobiografico poiché ripercorre il vissuto della stessa regista, Khadija Al Salami. Destinata a commuovere la storia di Nojoom, una bambina yemenita che riesce a fuggire dal suo sposo aguzzino, ottenendo il divorzio all’età di 10 anni. Nojoom è stata costretta dalla sua famiglia a sposare un uomo 20 anni più grande di lei nel fiore della sua infanzia, obbligata a ogni sorta di violenza fisica e psicologica. Una pratica tristemente diffusa nello Yemen come in tanti altri Paesi del mondo quella del matrimonio tra una bambina e un adulto, considerata legittima e soddisfacente per la dote derivante. Un’usanza arcaica, figlia di ignoranza e povertà, a cui Nojoom si è opposta rifiutandosi di avere rapporti con l’uomo che l’ha riportata dai genitori, come si fa con un “elettrodomestico difettoso”. La bambina è riuscita a fuggire dalla sua famiglia, a frequentare la scuola e ad ottenere, la più giovane al mondo, il divorzio.

Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 20.30/22.30