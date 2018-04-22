Juventus-Napoli e si potrebbe non aggiungere altro. E’ la partita delle partite e mai come questa volta può decidere in maniera quasi definitiva chi andrà a conquistare il tricolore. Quei pochi minuti della scorsa settimana che hanno riaperto la corsa con il Crotone che andava a pareggiare il match con i bianconeri ed i partenopei che con gli altri bianconeri, quelli di Udine, ribaltavano il punteggio per poi chiudere con il risultato di 4-2.

L’Allianz Stadium sarà una bolgia per il grande appuntamento che nessuno vuole perdere. Il Napoli insegue il sogno scudetto assente dai tempi di Diego Armando Maradona, la Juventus insegue invece la storia con il settimo titolo consecutivo.

Gli amanti del calcio non possono perdere una partita simile e all’Hostaria dei Campi, con schermi visibili per tutto il locale, c’è la possibilità di goderselo davanti ad una buona pizza.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

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