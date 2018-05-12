Tutti in campo per il ‘tre contro tre’ al Palapulerà
A Catanzaro Lido la fase regionale del 3 contro 3 Italia per l'Under 18: le vincenti volano alle Finali Nazionali di Castellana Grotte
12 Maggio 2018 - 14:03 | di Eva Curatola
Maggio è il mese del “tre contro tre”.
La Fip Calabria organizza la fase regionale del Torneo “3 contro 3 Italia” riservato alle categorie Under 18 ed Under 16.
Dopo la tappa di Cosenza, giocata al PalaCus e disputata dagli Under 16 è già il momento della fase catanzarese riservata agli Under 18.
Seguendo i dettami della Federazione centrale con la voglia di valorizzare al meglio la nuova disciplina olimpica del gioco del basket a metà campo (la disciplina esordirà durante le Olimpiadi di Tokyo 2018) si continuerà a giocare al Palapulerà di Catanzaro Lido.
Le squadre vincenti di ogni categoria saranno ammesse alle Finali Nazionali in programma a Castellana Grotte dal 22 al 30 giugno 2018.
La fase catanzarese è presieduta dal Delegato della Fip di Catanzaro, Alessandro Scozia.
Nella categoria Under 18 maschile scenderanno in campo le seguenti compagini divise su più gironi e con diverse selezioni in campo: Nuovo Basket Soccorso, Scuola di Basket Crotone, Basketball Lamezia, Virtus Catanzaro, Viola Reggio Calabria, Cono Bovalino e Pollino Basket.
Nel girone femminile, invece, scenderanno in campo Centro Basket Catanzaro,Gm Basket Cosenza ed Eutimo Locri.
Nella categoria Under 16 si sono qualificati i ragazzi della Julitta Tortora con Coluccio, Nicolaio e De Francesco.
Nella categoria Under 16 in rosa, invece, nessuna compagine regionale parteciperà alla fase nazionale complice il forfait di tutte le formazioni partecipanti.
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