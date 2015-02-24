Tutto pronto a Catanzaro per l’arrivo di Lodovica Comello, star di Violetta, con il suo grande show

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’atteso arrivo di Lodovica Comello con il suo grande show al Teatro Politeama di Catanzaro di domenica 1 marzo. Come annunciato nei giorni scorsi, viste le richieste di biglietti, dopo il tutto esaurito dello spettacolo delle ore 17, il promoter Ruggero Pegna ha confermato un secondo spettacolo alle ore 20. La febbre di Violetta, la fortunatissima serie televisiva argentina prodotta da Disney Channel e diretta da Jorge Nisco e Martin Saban, si è trasmessa anche tra le giovanissime calabresi che arriveranno scortate da mamme e papà da tutta la regione. Lodovica Comello, la Francesca della telenovela, arriva in Calabria preceduta da un clamoroso successo internazionale. L’attesa tra le piccole fan ha contagiato anche i genitori. Il nuovissimo Lodovica World Tour 2015, prodotto dal M.A.S., sta procedendo sommerso dall’incontenibile entusiasmo del giovane pubblico e da numeri da evento rock. Dopo l’Italia, l’ imponente tour toccherà i tanti Paesi dove la giovane cantante, ballerina e attrice, è un’autentica star, con un concerto-spettacolo interamente dal vivo. Uno show travolgente, con tanto di band e corpo di ballo, in una cornice scenografica da megashow in cui non manca neppure la scalinata delle dive. Sabato sera, alla vigilia del suo arrivo in Calabria, immagini del backstage dello spettacolo saranno anche trasmesse nel programma “Notte sul ghiaccio” di Rai1.A Catanzaro, la Comello presenterà i successi del suo “Universo”, l’album di esordio, le hit di “Violetta” e i nuovi brani dell’album appena pubblicato “Mariposa” (Sony Music), che la sta incoronando come reginetta del pop internazionale. Tra i suoi brani più noti: “Otro Dia mas”, “I Only Want To be With You”, “Sòlo Musica” e, appunto, “Universo”, che ha dato il titolo all’intero album e ad un video che vanta oltre tremilioni di visualizzazioni. Ottimo l’esordio anche del nuovo brano “Todo el resto no cuenta”, ai vertici in poche giorni di tutte le classifiche. Prepariamoci, quindi, ad assistere anche a Catanzaro alle scene di delirio collettivo delle numerosissime fan che accoglieranno la Comello al Politeama.

Biglietti ancora disponibili per Catanzaro e Rende

Per lo spettacolo delle ore 20 del 1° marzo a Catanzaro e quello del 6 marzo delle ore 17 al Teatro Garden di Rende sono ancora disponibili biglietti. Per Informazioni e prenotazioni: tel. 0968441888. Per prevendite e acquisto online su Ticketone sono disponibili i siti www.ruggeropegna.it e www.ticketone.it. (Prevendite abituali – Catanzaro: Bar Mignon tel. 0961741000, Cosenza: Inprimafila tel 0984795699, Lamezia T.: Uffici Pegna tel. 0968441888).