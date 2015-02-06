Verso il tutto esaurito per lo show di Lodovica Comello al Teatro Polieama di Catanzaro. Grande attesa anche a Cosenza

Come prevedibile, si va verso il tutto esaurito con grande anticipo per lo spettacolo di Lodovica Comello del prossimo 1 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. Gli ultimi cento biglietti disponibili sono in vendita da oggi nei punti abituali e Ticketone. Ottimo il dato anche per lo spettacolo del 6 marzo al Garden di Rende (Cosenza), dove oltre metà teatro è già prenotata dalle centinaia di teenager che non vogliono perdersi le due tappe calabresi della giovane cantante, attrice e ballerina. Il nuovissimo Lodovica World Tour 2015, partito domenica scorsa da Roma, dopo Milano, Torino, Padova, Bari, Napoli, arriverà l’1 marzo a Catanzaro.

Uno show travolgente, con tanto di band e corpo di ballo, in una cornice scenografica da megashow. Insieme al tour, la Comello sta anche intensificando la promozione del nuovo album “Mariposa” (Sony Music), appena uscito e già ai vertici delle classifiche pop internazionali. Tra le partecipazioni televisive previste, domenica prossima alle ore 14 sarà ospite di Barba D’Urso su Canale 5; poi, sabato 21 febbraio, sarà tra gli ospiti di “Notte sul ghiaccio” della Carlucci su Rai Uno.

Per la Comello, dopo il successo mondiale con la serie tv Violetta, è iniziato il nuovo strepitoso trionfo anche dal vivo, suggellato da entusiasmo e sold out ovunque.

Gli spettacoli della giovanissima star a Catanzaro e Rende avranno inizio alle ore 17.00 e faranno parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la 29° edizione della rassegna del live d’autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna che già qualche anno fa, grazie al M.A.S. di Milano, ha presentato a Catanzaro le protagoniste dell’altra serie argentina “Il Mondo di Patty”: Laura Esquivel e Brenda Asnicar.

Per gli spettacoli al Teatro Politeama di Catanzaro e al Teatro Garden di Rende i biglietti hanno i seguenti prezzi: € 39 per la platea e da € 34, € 29, € 24 per i palchi e la galleria. (Prevendite abituali – Catanzaro: Bar Mignon tel. 0961741000, Cosenza: Inprimafila tel 0984795699, Lamezia T.: Uffici Pegna tel. 0968441888).

Intanto, prevendita in corso anche per gli altri eventi di Fatti di Musica 2015: Premiata Forneria Marconi con Roberto Vecchioni del 27 febbraio al Palapentimele di Reggio Calabria, Sergio Cammariere del 14 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria, Fabrizio Moro del 27 marzo al Teatro Garden di Rende, Loredana Bertè del 16 aprile al Teatro Rendano di Cosenza. Per Informazioni e prenotazioni: tel. 0968441888. Per prevendite e acquisto online su Ticketone sono disponibili i siti www.ruggeropegna.it e www.ticketone.it.