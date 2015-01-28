La febbre di Violetta contagia anche la Calabria: Lodovica Comello sarà a Catanzaro e a Rende

La febbre di Violetta, la fortunatissima serie televisiva argentina prodotta da Disney Channel e diretta da Jorge Nisco e Martin Saban, ha contagiato anche le giovanissime calabresi. La conferma è arrivata dall’exploit della prevendita dei biglietti per i due spettacoli che Lodovica Comello, la Francesca della telenovela, terrà anche in Calabria. In poche ore di autentico assalto, è stata venduta la metà dei biglietti disponibili. L’attesa tra le piccole fan ha contagiato anche i genitori. Per le due tappe calabresi del tour della Comello, infatti, le prenotazioni stanno arrivando da ogni angolo della regione.

Il nuovissimo Lodovica World Tour 2015 partirà domenica prossima da Roma, poi Milano, Torino, Padova, Bari, Napoli, quindi, domenica 1 marzo, la prima tappa calabrese al Teatro Politeama di Catanzaro. In risalita dalla Sicilia, dopo gli spettacoli a Palermo e Catania, la seconda data in Calabria sarà al Teatro Garden di Rende (Cosenza) venerdì 6 marzo. Chiusura del tour italiano a Lecce, Pescara e Firenze.

Sia a Catanzaro sia a Rende, gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.00 e faranno parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la 29° edizione della rassegna del live d’autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna che, già qualche anno fa, ha presentato a Catanzaro le protagoniste dell’altra serie argentina “Il Mondo di Patty”: Laura Esquivel e Brenda Asnicar.

Proseguono, intanto, le prove di questo imponente tour che, dopo l’Italia, toccherà i tanti Paesi dove la giovane cantante, ballerina e attrice è un’autentica star tra le teenager, con un concerto-spettacolo interamente dal vivo. Uno show travolgente, con tanto di band e corpo di ballo, in una cornice scenografica da megashow.

Insieme al tour, le novità riguardano anche la sua attività discografica. Infatti, dopo il successo mondiale di “Universo”, Lodovica Comello presenterà il prossimo 3 febbraio il nuovo album “Mariposa” (Sony Music), che senza dubbio la consacrerà come reginetta pop pop internazionale. Tra i suoi brani più noti: “Otro Dia mas”, “I Only Want To be With You”, “Sòlo Musica” e, appunto, “Universo”, che ha dato il titolo all’intero album e ad un video che vanta oltre tremilioni di visualizzazioni. Per la Comello, dopo il successo di Violetta, si preannuncia un nuovo strepitoso trionfo anche dal vivo, accompagnato da uno straordinario battage promozionale internazionale che la porterà, nei prossimi giorni, ad essere ospite di alcuni tra i principali programmi televisivi.

Per gli spettacoli di domenica 1 marzo alle ore 17.00 al Teatro Politeama di Catanzaro e del 6 marzo alle ore 17.00 al Teatro Garden di Rende i biglietti hanno i seguenti prezzi: € 39 per la platea e da € 34, € 29, € 24 per i palchi e la galleria. Per Informazioni e prenotazioni: tel. 0968441888. Per prevendite e acquisto online su Ticketone sono disponibili i siti www.ruggeropegna.it e www.ticketone.it. (Prevendite abituali – Catanzaro: Bar Mignon tel. 0961741000, Cosenza: Inprimafila tel 0984795699, Lamezia T.: Uffici Pegna tel. 0968441888).