Tutto pronto per il concerto di Loredana Bertè per la prima volta al teatro Rendano di Cosenza

Il 16 aprile Loredana Bertè debutta al Teatro Rendano di Cosenza con la Bandabertè e Aida Cooper, tra successi storici e omaggi a Mia Martini, Mango e Pino Daniele

In attesa dell’esordio come giudice della nuova edizione di “Amici” di Maria De Filippi e dell’imminente pubblicazione del suo nuovo album prodotto da Fiorella Mannoia, è tutto pronto per il concerto di Loredana Bertè del prossimo 16 aprile al Teatro Rendano di Cosenza, per la prima volta.

La Bandabertè e la scaletta del concerto

In circa due ore e trenta di concerto, la Bertè sarà accompagnata dalla special guest Aida Cooper e dalla sua nuova “Bandabertè”, composta da eccezionali musicisti: Alberto Linari alle tastiere, Andrea Morelli e Massimiliano Corona alle chitarre, Pier Mingotti al basso, Ivano Zanotti “The big drummer” alla batteria.

In scaletta i brani storici e immancabili della carriera di Loredana: da “Sei bellissima” a “Non sono una signora”, da “Il mare d’inverno” a “Dedicato”. E ancora, “Così ti scrivo”, “Una sera che piove”, “Io resto senza vento”. “E la luna bussò” e tutti gli altri che hanno segnato alcune delle pagine più originali e indimenticabili della musica italiana degli ultimi quarant’anni, veri e propri gioielli della canzone d’autore, scritti per lei da grandi compositori come Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Enrico Ruggeri, Maurizio Piccoli, Djavan. Ad impreziosire il viaggio tra passato e presente anche accattivanti giochi di luce e grandi schermi led, sui quali scorrono suggestive proiezioni e immagini cult della sua carriera e della sua vita.

Gli omaggi a Mia Martini, Mango e Pino Daniele

Commovente l’angolo dedicato alla sorella Mia Martini. Il concerto sarà anche impreziosito dai personali omaggi di Loredana a due cari amici e colleghi da poco scomparsi, Mango e Pino Daniele: il concerto si apre con “Re“, scritta da Mango per Loredana per il Sanremo 1986 e, nel corso della serata, Loredana renderà omaggio al carissimo amico Pino Daniele, interpretando due canzoni che il cantautore ha composto per lei. L’evento fa parte della 29ma edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna ed ha il Patrocinio del Comune di Cosenza.

“E’ con enorme emozione – ha dichiarato Rosaria Succurro, assessore alla Cultura del Comune di Cosenza – che attendiamo Loredana Bertè per la prima volta nella nostra città. Siamo pronti ad accogliere nel nostro splendido teatro una grande artista nata in Calabria, ma anche una donna speciale, che porta nel suo dna il carattere, la forza, la personalità delle donne calabresi. In un momento splendido della sua carriera, ho voluto fortemente che il Rendano potesse ospitare il suo concerto, autentico evento che Cosenza è pronta ad accogliere con calore e affetto.”.

Per il grande ritorno di Loredana Bertè del 16 aprile al Teatro Rendano di Cosenza sono ancora disponibili biglietti a Cosenza presso Inprimafila (via Alimena n. 4, tel. 0984795699) e in tutti i punti Ticketone. Per informazioni 0968441888 oppure il sito www.ruggeropegna.it.