Tutto pronto per la Giornata in memoria di Luigi De Sena

Una giornata di conferenze, cerimonie e musica per ricordare il Senatore, Vice Capo della Polizia e Prefetto, con la partita finale allo Stadio Granillo

Si terrà mercoledi 31 agosto alle ore 11:00 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa programmata nell’ambito delle celebrazioni previste per la giornata in memoria del Senatore, Vice Capo della Polizia e Prefetto della Repubblica Luigi De Sena. La conferenza stampa aprirà di fatto la giornata alla quale prenderanno parte anche i familiari del Prefetto originario di Nola.

Gli interventi alla conferenza stampa

All’appuntamento delle ore 11:00, nel Salone dei Lampadari, saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che introdurrà la conferenza insieme al Presidente di Società Libera Vincenzo Olita. Seguiranno poi gli interventi delle figure istituzionali che hanno aderito alla giornata. Interverrà il Prefetto di Reggio Calabria Claudio Sammartino che introdurrà l’iniziativa prevista alle ore 12,00 sul piazzale del Castello Aragonese con la presentazione delle autovetture acquistate a favore delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità giudiziaria dalla Prefettura di Reggio Calabria quale soggetto attuatore del Programma straordinario per la giustizia in Calabria. Seguirà l’intervento del Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato Prefetto Filippo Dispenza che presenterà il Concorso “La Città Ideale – Vivere liberi in sicurezza e liberi dalle paure”.

Nel corso dell’intervento verrà data la parola al Direttore Ufficio Storico Polizia di Stato, 1^ Dirigente della Polizia di Stato Dott. Raffaele Camposano per l’illustrazione dei contenuti della mostra sulla Polizia di Stato, che sarà inaugurata nella stessa giornata ed aperta al pubblico per tutto il mese di settembre, e all’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Patrizia Nardi. Seguiranno gli interventi del Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi, del Procuratore DDA di Reggio Calabria Gaetano Calogero Paci, del Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Diego Bouché e del Presidente Reggina 1914 Domenico Praticò.

La cerimonia al Castello Aragonese

Dopo la conferenza stampa, intorno alle ore 12:00 gli ospiti si sposteranno a piazza Castello dove si terrà la cerimonia di presentazione delle autovetture acquistate a favore delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità giudiziaria dalla Prefettura di Reggio Calabria quale soggetto attuatore del programma straordinario per la giustizia in Calabria. All’interno del Castello Aragonese avverrà invece la cerimonia di inaugurazione della mostra storica sulla Polizia di Stato che sarà visitabile gratuitamente dai cittadini per tutto il mese di settembre.

Nel pomeriggio invece alla Chiesa di San Giorgio al Corso si terrà la Celebrazione Eucaristica officiata da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova, con l’intervento musicale dell’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova. Subito dopo, intorno alle 19:00 al Parco di San Giovannello, intitolato a Luigi De Sena, sarà scoperta la stele alla memoria del Senatore, Vice Capo della Polizia e Prefetto. La breve cerimonia sarà accompagnata dall’intervento musicale dell’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. La giornata si concluderà poi con la partita di calcio tra tra la Reggina 1914 ed una rappresentativa del Ministero dell’Interno che si terrà presso lo Stadio Oreste Granillo.