Ogni regione ha la sua versione, anche la Calabria: la ricetta del tortino di patate con salame, mozzarella e uova sode

Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra.

Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione. Oggi parliamo del gateau.

Il tortino a base di patate, uova e formaggio è tipico della cucina francese, da cui proviene il nome.

Il piatto è arrivato in Italia secoli orsono, prima a Napoli diffondendosi poi in tutto il regno delle due Sicilie.

Dal gateau francese al gattò calabrese

Come consuetudine ogni regione ha una sua specifica ricetta, così anche la Calabria, in cui ‘u gattò’ è una ricetta tipica sulle tavole di ogni famiglia.

Vediamo insieme la ricetta del Gattò alla Calabrese!

Ingredienti:

1kg di patate

2 mozzarelle da 100gr

1 etto di salame

2 uova sode

Latte q.b.

Formaggio Grattugiato q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo q.b.

Preparazione:

Lessate le patate, pelatele e schiacciatele con una forchetta o uno schiacciapatate all’interno di un’insalatiera. Ne frattempo far bollire due uova fino a farle diventar sode, privarle del guscio e metterle momentaneamente da parte. Aggiungere alle patate schiacciate il formaggio grattugiato, il latte, il sale e il prezzemolo.

Impastare con le mani il composto in modo che si amalgami e tutti gli ingredienti si mischino al punto giusto.

Prendere un contenitore di alluminio, condire con l’olio e versarci su uno strato di pan grattato, versare metà del composto con le patate nel contenitore e aggiungere in cima il salame, la mozzarella tagliata a cubetti e l’uovo a fette, versare poi la metà romanente del composto con le patate per ricoprire il ripieno e ultimare con un filo di olio e pan grattato.

Cottura in forno e come servirlo

Mettere il nostro gateau in forno a 180° per circa 30 minuti.

Servire ben caldo, in modo che il nostro gateau si presenti filante e fumante.

Buon Appetito e al prossimo appuntamento di “Sapori di Calabria”