Per la prima volta i Giganti Mata e Grifone arrivano al lido Piro Piro il 12 settembre, accompagnati dalla Banda Pilusa e dalla musica della tradizione reggina

L’Associazione OSTRO ed il Club Piro Piro comunicano che giorno 12 Settembre dalle ore 21:00, saluteranno la Madonna della Consolazione con il Suono della tradizione reggina.

Per l’occasione saranno per la prima volta presenti ” ‘u Giganti e ‘a Gigantissa” (in leggenda chiamati “Mata e Grifone” ) accompagnati musicalmente dalla “Banda Pilusa” munita di grancassa, rullante, tamburi, zampogna ed organetto. I due giganti arriveranno presso il lido PiroPiro in carovana dal Corso principale della Città. Un evento che dà continuità ad una cultura secolare che vede protagoniste Calabria e Sicilia. Infatti, su “Mata e Grifone competono varie leggende ed altrettante usanze, tra queste la commemorazione della cacciata ai pirati turchi e saraceni, avvenuta nel 1571 in aiuto alla Chiesa di Roma, ad opera dei valorosi Calabresi dopo secoli di assedio. Mentre la leggenda più famosa narra che ai tempi delle invasioni saracene in Sicilia, attorno al 970 d.C., un invasore moro di nome Hassas Ibn-Hammar, grandissimo, sbarcato a Messina si innamorò della cammarota Marta (dialettizzato “Mata”) figlia di re Cosimo II da Casteluccio. Il pirata chiese la mano della donna, ma le loro nozze furono celebrate solo dopo la conversione del moro al cristianesimo: il suo nome da Hassan diventò quindi Grifo, o meglio, Grifone per la sua mole.

La leggenda di Mata e Grifone

Non è dato sapere quale fosse la verità, resta la certezza che i due giganti arricchiscono le feste popolari in molte zone dell’area mediterranea da secoli. In questo caso faranno compagnia alla popolazione reggina ballando in riva al mare fino allo sparo dei fuochi d’artificio.

Interverranno alla serata altri suonatori del territorio ed il poeta/cantastorie Gianni Favasuli accompagnato da Lucia Catanzariti.

Come prenotare un tavolo

Sarà possibile prenotare un tavolo per la Pizzeria/Ristorante, o consumare il tradizionale panino reggino con salsiccia, patate e peperonata senza alcuna prenotazione. INGRESSO LIBERO.