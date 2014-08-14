Ufficializzate le date del prossimo Lamezia Comics
La fiera calabrese del fumetto è pronta a tornare: annunciate le date della VI edizione, un giorno in più rispetto all'anno scorso
14 Agosto 2014 - 10:54 | di Redazione
Anche quest’anno la Calabria avrà la sua fiera del fumetto. L’associazione culturale “AttivaMente”, infatti, ha ufficializzato le date di quella che è la VI edizione del “Lamezia Comics &Co…”. Le porte del Chiostro di San Domenico si apriranno il pomeriggio di venerdì 12 Settembre per accogliere i visitatori e gli appassionati che avranno tre giorni a disposizione per godere e partecipare ai diversi appuntamenti proposti dalla manifestazione.
L’evento, per l’appunto, si svolgerà in un giorno in più rispetto alla precedente edizione, dal venerdì fino a domenica quando la chiusura finale sarà affidata al contest cosplay. Gli organizzatori sono a lavoro per definire gli ultimi dettagli di un programma che vedrà protagonista il cinema di animazione, i giochi di ruolo, videogames, mostre, musica, ospiti , stand e tutto quanto possa essere raccontato attraverso la nona arte. Nel frattempo continua la raccolta fondi, indispensabile alla copertura delle spese di quella che è una vera e propria fiera.
Oltre al crowfoundig on line ((https://www.indiegogo.com/projects/lamezia-comics-co-2014), i ragazzi di “AttivaMente” continuano il loro tour promozionale per la Calabria per mettere insieme un idoneo budget. Dopo Lamezia, Decollatura e Gizzeria, lunedì 18 agosto gli organizzatori del Lamezia Comics & Co… saranno presenti in quel di Martirano Lombardo. L’occasione “Underground-la festa delle controculture” uno spazio dove si vogliono proporre spunti e riflessioni critiche e alternative, culturali e artistiche, al di fuori dell’omologazione della cultura di massa, contro l’imposizione del pensiero unico. L’associazione lametina parteciperà attraverso la presentazione de “La legalità nel fumetto”, una mostra che continua a riscuotere un enorme successo.
Innumerevoli, infatti, sono state le esposizioni del viaggio attraverso i volti e le storie di persone che hanno lottato contro la malavita organizzata perdendo la propria vita, lasciando così un segno indelebile.
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