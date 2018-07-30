Ultima serata del FACE a Ecolandia: mostre nel Forte Umbertino, clownerie, concerto elettroacustico, tip tap e live session

Oggi 30 luglio alle 19.30 per l’ultima serata del FACE vi sarà la possibilità di visitare le mostre dentro e fuori le celle del Forte Umbertino ad Ecolandia, che resteranno aperte fino alla chiusura del Parco.

Dalle 20:00 Pagliacci Clandestini Performance – laboratorio. Imparare le tecniche base della giocoleria e della clownerie sotto la stravagante guida dei tre clown Carola, Apollo e Duchessa. Rivolto a bambini e ragazzi di tutte le età.

Alle 21.30 il Concerto audio visivo di musica elettroacustica legata al paesaggio sonoro (R)UMORE RESPIRO di Ground to Sea Sound Collective.

Alle 22.30 lo spettacolo di Tip Tap con la performer Anna Saragaglia.

Per concludere alle 23.00 la live session di Filippo Sorgonà, Dorian Muniz, Biagio Laponte con EMIND. Ingresso gratuito!

Www.facefestival.org