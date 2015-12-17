Battute finali per la prima edizione del Jazz da Gustare

Ultime due serate per la rassegna che ha fatto echeggiare a Castiglione Cosentino le note del jazz ed ha portato in città artisti di livello internazionale

Ultime due serate per il Jazz da Gustare che chiude la rassegna il 22 dicembre .

Il cartellone e il concerto del 19 dicembre

Il cartellone – messo insieme da M. Letizia Mayerà e Paolo Fata – ospita infatti gli ultimi due concerti della rassegna che ha visto una notevole affluenza di pubblico. Sabato 19 dicembre alle 21 , tocca al Trio Nat King Cole, composto dal pianista-crooner Larry Franco, dal chitarrista Guido Di Leone e dal contrabbassista Ilario De Marinis . Uno straordinario concerto dedicato ad uno dei personaggi del jazz più amati dal pubblico, Nat King Cole. Questo è stato il primo progetto musicale di Larry Franco e oggi riproposto in trio proprio per rispettare le sonorità tipiche dell’epoca e rendere omaggio a uno stile, una rievocazione di intramontabili atmosfere perché capaci di sopravvivere ai loro creatori. Un repertorio dal fascino irresistibile ricco di brani classici e molti arrangiati dalla raffinata voce di Larry Franco.

Gran finissage martedì 22 dicembre alle 21, con un altro appuntamento da non perdere, sarà la volta di Totò e il Jazz. Gegè Munari, Ettore Carucci, Giuseppe Bassi e Francesco Lento racconteranno, attraverso musiche e composizioni scritte dagli illustri del jazz e non, l’amore e le passioni che intere generazioni hanno avuto per Totò, il Principe della Risata. Il concerto sarà di grande emozione, perché il quartetto è pronto a regalare al pubblico de Il Piccolo un jazz potente, ritmato, emozionante e raffinato, totalmente scevro da facili ammiccamenti. Quattro musicisti di altissimo livello e un repertorio che attinge ai grandi classici, arrangiati e reinterpretati. Quasi superfluo ricordare che la serata, subito dopo il concerto sarà arricchita da elaborazioni culinarie nella sala Carlo Alberto Dalla Chiesa del teatro che si appresta ancora una volta ad essere il luogo ideale dove trascorrere una serata di grande spessore culturale, all’insegna del jazz e della buona cucina.

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