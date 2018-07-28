Ultimo week end all’Hostaria dei Campi da non perdere (Video)
Ultimo weekend all'Hostaria dei Campi prima della pausa estiva: sabato 28 e domenica 29 pizza o cena di pesce, poi riapertura a fine agosto
28 Luglio 2018 - 11:43 | di Domenico Suraci
Week end di piena estate all’Hostaria dei Campi. L’ultimo prima della meritata pausa e la riapertura prevista per la fine di agosto. Vi aspettiamo sabato 28 e domenica 29 per una buona pizza oppure una cena a base di pesce.
Non dimenticate di prenotare allo 0965 324003 o al 349 3610766
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google