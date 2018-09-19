Ultramobile – Da B a B: Futuristique!
Presentata nel 1989 e Auto dell'Anno 1990, la Citroen XM è una delle ultime creature di Nuccio Bertone: la rubrica Ultramobile ne racconta fascino e anomalia
19 Settembre 2018 - 20:52 | di Eva Curatola
di Enzo Bollani – Una delle ultime creature di Nuccio Bertone: la Citroen XM.
Presentata nel 1989, eletta Auto dell’Anno 1990, quando il premio aveva una rilevanza sicuramente maggiore rispetto ad oggi, vantava tutti i plus storici del marchio del doppio chevron: le sospensioni idropneumatiche, una confortevolezza superiore a un Roche Bobois d’antan, una linea fastback tipicamente d’Oltralpe.
Un TGV a quattro ruote, filante e avveniristico, italianissimo eppure più francese di una Vuitton rossa.
No, scherzo. La Vuitton rossa no… Meglio la damier, oppure un baule come quelli di Woody Allen.
La XM e i suoi eredi mancati
La XM non ha avuto eredi, almeno fino alla C6, scelta in Italia da architetti, artisti ed intellettuali. Tra cui Michele Serra.
Il vuoto tra la XM e la C6 ha però dato un colpo di grazia alla casa francese, nel settore ammiraglie.
Difficile rilanciarsi, avendo lasciato campo libero alle tedesche, tanto da indurre l’azienda a costruire un marchio ad hoc: DS.
Che poco ha a che vedere, nonostante gli sforzi evidenti, con la DS di Flaminio Bertoni.
Da Bertoni a Bertone, la fortuna di Citroen
Insomma, da Bertoni a Bertone, la Citroen ha costruito la sua fortuna e bellezza.
La sua anomalia e la sua esasperazione tecnica, così unica e riconoscibile.
Opron? Solo una parentesi, clone di Pininfarina e della sua BMC del ’65.
Le vere Citroen sono italiane. Anzi, francesi. Ma italianissime.
In ogni caso, tricolori.
Su questo siamo tutti concordi, più ancora che Concorde.
Ultimo particolare: la XM è stata apprezzata anche da Miles Davis e da una bagnarota DOC, come Mia Martini.
Fu, infatti, l’ultima delle auto che guidò, ma il suo attaccamento al marchio era radicato negli anni ’70.
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