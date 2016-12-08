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‘Un fiore per la violenza contro le donne’

Serata di beneficenza a Reggio Calabria contro la violenza sulle donne: interventi, sensibilizzazione e torneo di calcio a 5 femminile a favore del Centro Antiviolenza Angela Morabito

08 Dicembre 2016 - 17:49 | di Redazione

Squadre del torneo di calcio a 5 femminile della serata «Un fiore per la violenza contro le donne» a Reggio Calabria

“Un fiore per la violenza contro le donne” , uno slogan che dà il titolo ad un’iniziativa, una serata di beneficenza che si é svolta ieri a Reggio Calabria, presso i campetti “Familari” di Pietrastorta.

Le avverse condizioni climatiche del 25 Novembre, giornata Internazionale della violenza contro le donne, e data in cui l’evento era previsto, non hanno fermato la volontá di realizzarlo, posticipandolo al 7 dicembre.

Una data qualunque, per gridare forte NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, e farlo ogni giorno, perchè sempre va condannata. L’ iniziativa promossa da Forza Italia e dalla Cooperativa In family, é stata un momento di incontro, riflessione e sensibilizzazione sul tema, nel quale sono intervenuti Francesco Cannizzaro – Consigliere Regionale, Mary Caracciolo – Consigliere Comunale, Giusy Casile – Psicologa, Presidente della Cooperativa In Family.

La serata é proseguita con un torneo di calcio a 5 femminile che ha visto impegnate le squadre Gym Blu Reggio, Mix Reggio, e Polisportiva Gallina. I fondi raccolti saranno devoluti in favore del Centro Antiviolenza Angela Morabito. Giusy Casile

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